Das Bürgermobil ist auch im September wieder in der Stadt unterwegs. Das mobile Einsatzfahrzeug ermöglicht einen geschäftsbereichsübergreifenden Bürgerservice vor Ort. Dabei steht das Angebot Bürgern sowohl im Rahmen von Sonderaktionen als auch regelmäßig auf Wochenmärkten in den Essener Stadtteilen zur Verfügung. Aufgrund der Corona-Pandemie gelten allerdings bestimmte Vorgaben, die vor Ort auch auf Plakaten dargestellt werden. So sollen Bürger auf das Händeschütteln verzichten und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.



Zu folgenden Terminen

macht das Mobil in Essen Halt



7. September, 8 bis 13 Uhr, Bürgermeister-Fiedler-Platz, Kettwig; 8. September, 9 bis 12 Uhr, Zentrum 60Plus, Frintrop; 9. September, 8.30 bis 12.30 Uhr, Kurt-Schumacher-Zentrum (AWO), Überruhr-Holthausen; 10. September, 8 bis 12 Uhr, Barbarossaplatz, Stoppenberg; 14. September, 11 bis 15 Uhr, Bürgerladen Hörsterfeld, Horst; 15. September, 10 bis 14 Uhr, Werdener Markt, Werden; 16. September, 8 bis 13 Uhr, Dreiringplatz, Steele; 17. September, 8 bis 12 Uhr, Schulte-Hinsel-Str., Überruhr-Hinsel; 21. September, 8 bis 13 Uhr, Neuer Markt, Borbeck Mitte; 22. September, 8 bis 13 Uhr, Rüttenscheider Platz, Rüttenscheid; 23. September, 10 bis 14 Uhr, Kronenbergcenter, Westviertel; 24. September, 8 bis 12 Uhr, Barbarossaplatz, Stoppenberg; 28. September, 8 bis 13 Uhr, Altenessener Markt, Altenessen; 29. September, 10 bis 14 Uhr, Werdener Markt, Werden; 30. September, 8 bis 13 Uhr, Frohnhauser Platz, Frohnhausen.