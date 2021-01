In der Vorwoche verkündete das NRW-Gesundheitsministerium noch die zusätzlichen Lieferungen des Corona-Impfstoffs durch den Hersteller Moderna. Gestern machte sich sich dann der angekündigte Lieferengpass durch den Hersteller Biontech/Pfizer bemerkbar. Das Ministerium verbreitete einen Erlass, nachdem alle Impstofflieferungen für Erstimpfungen in Krankenhäusern im Januar storniert sind. Schon die für heute und morgen bestellten Impfstoffe werden nicht mehr zugestellt.



Wegen der verzögerten Lieferung muss außerdem der Start der Impfungen für über 80-Jährige, die zu Hause leben, verschoben werden. Auch die 53 Impfzentren im Land können ihren Betrieb nun erst am Montag, 8. Februar, starten und damit eine Woche später als zuvor angekündigt.

Die von Biontech/Pfizer geänderten Liefermengen lassen dem Ministerium keine andere Wahl. Es können aktuell keine Bestellungen für Erstimpfungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen vorgenommen werden. Personen, die bereits eine erste Impfung bekommen hätten, werden laut Ministerium in der kommenden Woche aber wie geplant ihre zweite Dosis erhalten.

Aufgrund von Umbauarbeiten im Werk liefert Biontech/Pfizer in der kommenden Woche deutlich weniger Impfstoff als vorgesehen.