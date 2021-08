Fundtiere aus dem Essener Tierheim #449: Wer erkennt sein Tier wieder?

Wer sein Tier wiedererkennt, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel.: 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 17 Uhr; sa. 11 bis 14 Uhr).



Zwei Katzen, ein Kater und ein Ziegensittich leider tot aufgefunden

Kenn-Nr. 1436: Katze, weiblich, Europäisch Kurzhaar, kastriert, Fellfarbe grau-getigert; leider tot aufgefunden am 30. Juli an der Charlottenhofstraße in Essen-Kettwig

Kenn-Nr. 1445: Kater, Europäisch Kurzhaar, Fellfarbe schwarz; leider tot aufgefunden am 30. Juli an der Ückendorfer Straße in Essen-Schonnebeck

Kenn-Nr. 1447: Ziegensittich, grün; leider tot aufgefunden am 30. Juli an der Straße "Im Wulfe" in Essen-Schönebeck

Kenn-Nr. 1456: Katze, weiblich, Europäisch Kurzhaar, Fellfarbe weiß-schwarz, trägt einen Transponder mit der Nummer 2760XXXXXXX0906; leider tot aufgefunden am 2. August an der Thiemannstraße in Essen-Kettwig

Die Fundtiere finden Sie auch unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/fundtiere