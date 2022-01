Für Betroffene des Hochwassers im Sommer 2021 aus Essen stehen noch Gelder aus der Spendenaktion „NRW hilft“ zur Verfügung. Beim DRK-Kreisverband Essen können die Hilfen zur Wiederbeschaffung von Hausrat oder Härtefallanträge gestellt werden.

Das Spendenbündnis zahlt Haushaltsbeihilfen für die Wiederbeschaffung von bei dem Hochwasser zerstörter Kleidung, Dingen des persönlichen Bedarfs, Hausrat und Mobiliar. Dazu zählen beispielsweise die Wiederbeschaffung von Waschmaschinen, eingelagerter Winterkleidung oder Fahrrädern.

Wenn Betroffene ohne eigenes Verschulden in eine besondere Notlage geraten sind, besteht zudem die Möglichkeit von Härtefallhilfen. Zum Beispiel für Sicherungsmaßnahmen an Gebäuden oder die Beschaffung einer neuen Heizung nach einem Totalausfall der Anlage. Die Voraussetzung für Härtefallanträge ist, dass die Notlage nicht oder nur zu geringen Teilen durch staatliche Förderprogramme oder Versicherungen berücksichtigt wird. Haushaltsbeihilfen und Härtefallhilfen werden überwiesen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

„Nordrhein-Westfalen steht zusammen!“ Unter diesem Slogan hatten die großen Hilfsorganisationen und die Landesregierung die Aktion „NRW hilft“ im Sommer 2021 ins Leben gerufen – ein gemeinsames Spendenbündnis zu Gunsten der Betroffenen der Unwetterkatastrophe.

Die Antragsformulare gibt es auf unserer Internetseite https://www.drk-essen.de/das-drk-essen/presse-service/hochwasserhilfe.html

Zur Kontaktaufnahme bitte eine E-Mail an hochwasser@drk-essen.de schicken.

Weitere Informationen stehen hier bereit: https://www.land.nrw/de/nrw-hilft

Über das Deutsche Rote Kreuz Essen e.V.

Der DRK-Kreisverband Essen e.V. gehört mit seinen etwa 570 Beschäftigten, den über 560 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und etwa 7.000 Fördermitgliedern zu einem der größten Kreisverbände innerhalb des DRK-Landesverbands Nordrhein e.V.

Wie die meisten Kreisverbände im Deutschen Roten Kreuz übernimmt auch der Kreisverband Essen nicht nur Aufgaben als nationale Hilfsgesellschaft, sondern er ist auch ein anerkannter Wohlfahrtsverband. Ziel aller Aktiven beim Deutschen Roten Kreuz in Essen war und ist es von jeher mit dazu beizutragen, Not und Leid der Menschen in Essen zu verhüten und zu lindern. Dieses Ziel eint alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisverbandes bei ihren täglichen Einsätzen. Dabei arbeiten Haupt- und Ehrenamt immer eng zusammen und unterstützen sich gegenseitig ganz im Sinne der Rotkreuz-Überzeugung eines von Menschlichkeit, Freiwilligkeit und Einheit geprägten Umgangs miteinander.