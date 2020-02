Die Menschen in NRW bereiten sich auf Sturmtief "Sabine" vor. Ab Sonntagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor "schweren Sturmböen" (um 95 km/h), im Bergland ist mit orkanartigen Böen (110 km/h) zu rechnen. Immer mehr Städte geben bekannt, dass am Montag die Schulen geschlossen bleiben.



So entwickelt sich Sturm Sabine



Am Sonntagmorgen, so der DWD, gibt es auf den Bergen bereits erste Windböen um 55 km/h.Im Tagesverlauf von Nordwesten deutliche Windzunahme, dann bis ins Flachland verbreitet Sturmböen (um 85 km/h), am Nachmittag schwere Sturmböen (um 95 km/h); im Bergland orkanartige Böen (um 110 km/h), heißt es in der Warnmeldung weiter. Das Windmaximum mit möglichen Orkanböen (über 120 km/h), auch bis ins Flachland, werde in der Nacht zum Montag erwartet. Am Montag lasse der Wind zögerlich nach, es bleibe aber bis in den Mittwoch stürmisch.

Starkregen und Gewitter



Neben kräftigem, schauerartig verstärktem Regen in der Nacht zum Montag warnt der DWD auch vor einzelnen heftigen Gewittern mit Orkanböen (über 120 km/h) und vorübergehendem Starkregen (um 20 Liter pro Quadratmeter) in kurzer Zeit.

In diesen Städten ist Montag schulfrei



Bereits am Freitag haben einige Städte mitgeteilt, dass ihre Schulen am Montag geschlossen bleiben:

Essen

Gelsenkirchen

Düsseldorf

Schwelm

Mülheim an der Ruhr

Herten

Moers (auch städtische Kitas)

Gladbeck

Bergkamen

Kleve

Unna

Selm

Goch (nur weiterführende Schulen)

Emmerich und Hattingen wollen am Sonntag über die Schulschließungen entscheiden.Ansonsten gilt die Mitteilung des Schulministeriums NRW:



Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden die Eltern selbst, ob der Weg zur Schule zumutbar ist, und informieren die Schule unverzüglich darüber, dass ihr Kind am betreffenden Tag insofern am Unterricht nicht teilnehmen wird.

Weiter heißt es:

Sofern die Schulleitung aufgrund extremer Witterungsbedingungen im Laufe des Tages den Unterricht vorzeitig beendet, sind die Schülerinnen und Schüler im Schulgebäude weiterhin so lange zu betreuen, bis für alle Schülerinnen und Schüler ein gefahrloser Heimweg gewährleistet werden kann. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob Schulbusse und der ÖPNV fahren bzw. ob die Eltern ihre Kinder abholen können.

Einige Schulen halten die Eltern auf ihrer Homepage auf dem Laufenden, andere Schulleiter informieren via E-Mail über den aktuellen Stand.

In Bochum entscheiden die Schulen selbst, ob der Unterricht stattfindet oder nicht.



Bahn empfiehlt, Reisen zu verschieben





Auch die Bahn rechnet ab Sonntagnachmittag mit Beeinträchtigungen im Bahnverkehr und rät allen Reisenden, geplante Reisen zwischen Sonntag und Dienstag auf einen anderen Tag zu verschieben.

Parks geschlossen



In vielen Städten in NRW sind Parks und Grünanlagen ab Sonntag geschlossen, für Wälder gilt ein Betretungsverbot, zum Beispiel in Mülheim an der Ruhr. Auch der Poensgenpark in Ratingen wird geschlossen.

