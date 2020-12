„Mehr für die Gesundheit tun“ und „Abnehmen“: Das sind die häufigsten guten Vorsätze der Deutschen fürs neue Jahr. Bekanntermaßen ist es alles andere als leicht, diese auch dauerhaft umzusetzen. Experten empfehlen, sich großen Zielen über kleine Zwischenziele zu nähern und dabei an der „Basis“ anzufangen. Ein Grundgedanke, der auch dem 1821 geborenen Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler gefallen würde.

Der Mediziner entwickelte eine besondere Mineralsalz-Therapie, die darauf abzielt, im Körper auf Zellebene die Balance wiederherzustellen. Die Schüßler-Expertin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin Sigrid Molineus erläutert, wie dieses Therapiesystem bei guten Vorsätzen zum Thema Gewichtsabnahme unterstützen kann.

Ganzheitlicher Gesundheitsweg

Fitnessstudios, Diäten und Detox-Challenges haben im Januar stets Hochkonjunktur. Doch oft ist die Motivation kurzlebig und die Erfolge sind entweder klein oder nicht von Dauer. Die Gesundheitsexpertin rät zu einem kontinuierlichen, ganzheitlichen Gesundheitsweg, statt einseitigen Radikaldiäten, die nur den Jojo-Effekt nach sich ziehen. Ihren Klienten empfiehlt sie einen Mix aus Bewegungsprogramm, Ernährungsumstellung und ergänzenden Maßnahmen. Um den Stoffwechsel anzukurbeln, hat sie oft gute Erfolge mit einer Schüßler-Salze-Therapie verzeichnet.

Sigrid Molineus erläutert: „Oft kann der Körper Mineralstoffe auch bei ausreichendem Angebot über die Nahrung nicht optimal aufnehmen oder, selbst wenn er sie aufnimmt, auf Zellebene nicht richtig verarbeiten. Es gilt also, den Zellstoffwechsel wieder in Schwung zu bringen, so dass der Körper die Mineralstoffe gut aufnehmen und verarbeiten kann.“ Die speziell aufbereiteten Schüßler-Salze haben dabei eine besondere Funktionsweise: Nach dem Reiz-Regulationsprinzip geben sie dem Körper beziehungsweise den Zellen sanfte Impulse. Dies aktiviert die Selbstheilungskräfte und den Zellstoffwechsel.

Das Salz der Entschlackung

Zu den traditionell eingesetzten Schüßler-Salzen in Sachen Gewichtsabnahme gehören vor allem die Salze Nummern 5, 9 und 10. Salz Nummer 5, Kalium phosphoricum, wird eingesetzt, wenn das Abnehmen auf die Stimmung drückt – es hat den Beinamen „Salz der Nerven und Psyche“. Die Nummer 9, Natrium phosphoricum, spielt eine wichtige Rolle beim Säure-Basen-Gleichgewicht im Körper und wird auch „Salz des Stoffwechsels“ genannt. Salz Nummer 10, Natrium sulfuricum, hilft beim Entwässern und Ausleiten von Wasseransammlungen im Körper. Es wird daher auch „Salz der inneren Reinigung“ genannt. Oft werden diese drei Salze auch als Kur kombiniert.

Ein guter Zusatztipp ist das Schüßler-Salz Nr. 6, Kalium sulfuricum. Es hat von Therapeuten sogar gleich den Beinamen „Salz der Entschlackung“ erhalten, da es die Ausscheidungsvorgänge auf Zellebene unterstützt. Bezüglich der individuell optimalen Einnahme und auch Kombinationsmöglichkeiten lässt man sich am besten von einem Therapeuten oder auch in der Apotheke beraten. Sigrid Molineus: „Die fachkundige Beratung hilft auch, eine mögliche „Entschlackungs-Schwemme“ zu vermeiden, die beispielsweise Kopfschmerzen hervorrufen kann. So ist es leichter, auch langfristig am Ziel dran zu bleiben.“

Heraus aus dem digitalen Hamsterrad

Einen Tipp hat die Fachfrau noch zusätzlich zum Jahresstart: Sie empfiehlt „Digital Detox“, also das bewusste Zurückziehen aus dem digitalen Informationsfluss. Und das heißt: Handy einfach mal auslassen, Mails nicht lesen, das Tablet beiseitelegen. „Dieser Rückzug kann sehr helfen, um aus dem Hamsterrad der Gedanken und Gewohnheiten herauszutreten. Am besten nutzt man die Zeit für ein bereicherndes Hobby und gute neue Gewohnheiten: Etwa tägliche Spaziergänge und wieder mehr selbst kochen.“ Wer sich so Gutes tut, bleibt seinen Vorsätzen zusammen mit einer Schüßler-Salze-Therapie viel länger treu und sorgt so für ein deutliches Wohlfühlplus.