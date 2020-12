Nicht nur, aber besonders zu Corona-Zeiten kann die VHS mit Live-Streams Menschen erreichen, die Kurse nicht besuchen können. Was aus der Notgeboren war, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Um auf diesem Weg weiterzukommen und darüber hinaus auch anspruchsvollere Streaming-Vorhaben realisieren zu können, unterstützt der Förderverein der VHS Essen den Bildungsträger bei der Anschaffung der nötigen Technik.

So verfügt die Volkshochschule jetzt über Kamera und einen Videomischer. Der Förderverein hatte zuvor bereits den VHS-Digisalon und Webinare bezuschusst. Mit der neuen Ausstattung ist die Volkshochschule nunmehr in der Lage, Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen und Vorträge in hoher Qualität zu übertragen. Auf diese Weise können auch jene Veranstaltungen mitverfolgen, die zum Beispiel wegen der Begrenzung der zulässigen Personenanzahl nicht hätten teilnehmen können. Der VHS-Digisalon ist eine Veranstaltungsreihe mit Expertinnen und Experten aus vielen Fachgebieten. Alle Online-Angebote der VHS finden sich auf der Homepage www.vhsessen.de/vhsonline.