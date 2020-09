ÖPNV Essen:

Obwohl vom „Maulkorb“ legal befreit, möchte ich Mitmenschen nicht unnötig provozieren, trage Maske, wenn es die Gesundheit gestattet. Tritt der Umstand ein, dass mein Leben in Gefahr ist entledige ich mich der Maske, egal wo auch immer.

Eine betagte Dame in der Linie 105 in Richtung Frintrop hat meine Luftnot regestiert, reagiert, mir ihren Platz in der gut frequentierten Bahn zum Verschnaufen angeboten. Alle anderen unmittelbaren Fahrgäste haben weggeschaut.

Danke an die mir unbekannt Frau