Die Winterreifen-Regelung in Deutschland ist den meisten Menschen bekannt: Bei Glatteis. Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte müssen Kraftfahrzeuge mit entsprechenden Winterreifen ausgerüstet sein. Das ist in Ländern wie Italien oder Österreich teilweise jedoch ganz anders geregelt. Wer in der kalten Jahreszeit mit dem Auto in benachbarte Länder fahren möchte, der sollte die Winterreifen-Regelungen dieser Länder kennen:

Österreich: Hier sind 4 Millimeter Winterreifenprofil Pflicht

Wer jetzt in den Österreich-Urlaub starten möchte, sollte wissen, dass Winterreifen dort mindestens vier Millimeter Profiltiefe haben müssen. Bei Verstoß drohen Bußgelder von 35 Euro. In Gefahrensituationen können sogar bis zu 5000 Euro fällig werden. Auch dort gilt eine situative Winterreifenpflicht. Heißt: Bei Bei Schnee, Schneematsch und Eisglätte sind von 1. November bis 15. April auf allen Rädern Winterreifen vorgeschrieben. Auf durchgehend verschneiten Fahrbahnen sind

alternativ Schneeketten auf den angetriebenen Rädern erlaubt.

Italien: Befahren der Brenner-Autobahn nur mit Winterreifen erlaubt

Diese Regelung gilt vom 15. November bis zum 15. April zudem auch im Aosta-Tal. Auch hier sind Winterreifen ein Muss, und das unabhängig vom Zustand der Straße. Und auch auf vielen anderen Straßen gilt Winterreifenpflicht! In Ausnahmefällen kann die italienische Regierung auch Schneeketten anordnen.

Schweiz: Wer hier mit Sommerreifen fährt, haftet mit

Für Autofahrer in der Schweiz besteht keine generelle Winterreifenpflicht. Dort müssen PKW-Fahrer selbst auf eine geeignete Bereifung achten. Doch wer durch falsche Bereifung den Verkehr behindert, muss mit Geldbußen rechnen. Zudem haftet man mit, wenn man mit einer Sommerbereifung einen Unfall baut. Und auch in der Schweiz können die Behörden eine Schneekettenpflicht verordnen.

Frankreich: Augen auf!

Auch in Frankreich besteht keine grundsätzliche Ausrüstungspflicht für Winterreifen. Durch Beschilderungen können Autofahrer jedoch darauf hingewiesen werden, auf Winterreifen zu wechseln oder Schneeketten anzulegen. Hier muss das Profil der Reifen mindestens 3,5 Millimeter betragen.