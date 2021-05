IST MAN wirklich ...





NACHHER immer KLÜGER ...???

...GUTE FRAGE...

kürzlich in einer Zeitschrift

( glaube, es war im "dm-Magazin" alverde... ) entdeckt...

spannend...

WIE kann man den Gewohnheiten, seinem "HAMSTERRAD" entkommen...

ja, in welcher Welt...leben wir eigentlich, und in was für einer Solchen wollen wir leben...!?!

headline, die neugierig macht ...

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

Bin immer wieder überrascht,

was so für Artikel in diesem "drogerie-Blättchen" stehen ....

was man neben der ganzen Werbung und diesen Kosmetik und Pfkege-Tipps´so alles noch findet...

:-)

danach...

bin ich, ein wenig,...

manches Mal tatsächlich



klüger....

:-)))

..........

spontan, AAT Mai 2021

FROHE PFINGSTEN gehabt zu haben! :-)