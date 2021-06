Das Maschinenhaus Essen lädt in den ersten beiden Wochen der Sommerferien zu einem kreativen Workshop ein: Handwerker und Künstler unterstützen Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren, ihren Gedanken, Wünschen und Visionen Ausdruck zu verleihen. Und zwar nicht nur in der Theorie.

Tatkräftig, laut und sehr lebendig wird es zugehen – wenn die Jugendlichen auf dem Gelände der Zeche Carl in Altenessen nach dem Gold der Zukunft graben und Schätze heben. Rund um das Maschinenhaus gibt es eine große Freifläche. Unter dem Label Future City lädt ein Team Handwerk, Urban Gardening, Urban Arts, Tanz, Performance und Musik ein, diesen Ort zu gestalten. In verschiedenen Workshops werden die Jugendlichen spielerisch mit Materialien und Techniken vertraut gemacht, die ihnen dabei helfen sollen, Ideen und Konzepte für gemeinsame (Lebens-)Räume zu erfinden und ihnen eine reale Form zu geben. Aus Holz und Stoffen, Pflanzen und Farben sollen Gebäude, Möbel, Wege, eine Radiostation, ein Museum oder sogar eine Future-City-Botschaft entstehen.

Wenn die Traumstadt seht

Und wenn die Sommer-Traum-Stadt erst einmal steht, soll sie auch mit Leben gefüllt werden: Mit Street Dance und Musik, mit Poetry Slam oder Performances. Täglich wird also ab 10 Uhr gehämmert, gesägt und gebaut. Es wird diskutiert und experimentiert, geträumt, gegärtnert, gekocht, gegessen, getanzt, getextet und gerappt, gedruckt, gebastelt und gefrickelt. Wie und in welchem Umfang das ursprünglich als öffentliche Präsentation geplante Stadtfest zum Abschluss am 16. Juli kann, bleibt offen. Um jedoch möglichst vielen Menschen einen Einblick geben zu können, gibt es Eindrücke auf www.futurecityessen.de. Das gesamte Camp wird stetig mit den aktuell geltenden Hygiene-Regeln abgestimmt. Das Hygienekonzept sieht tägliche Schnelltests und eine Aufteilung in Kleingruppen vor.

Mitmachen

Die Teilnahme am Camp ist kostenfrei. 40 Plätze stehen zur Verfügung. Anmeldung per E-Mail an hallo@futurecityessen.de, per WhatsApp oder unter Tel. 0157/51661689 unter Angabe von Stichwort Future City, Vorname/Name, Alter und Stadtteil. Das Team ist am 19./20. sowie 26./27. Juni von jeweils 11 bis 16 Uhr vor Ort und kann zum Ablauf befragt werden.