Die Stadt Essen passt ab sofort die Schutz- und Hygienemaßnahmen in Hinblick auf die aktuelle Corona-Entwicklung an: Die 3G-Zugangsregelung für Besucher in allen städtischen Gebäuden und Einrichtungen entfällt.

Das gilt sowohl für das Rathaus als auch für alle anderen Dienststellen der Verwaltung, einschließlich der Sitzungen der politischen Gremien. Auch in den städtischen Kultur- und Freizeiteinrichtungen, wie Schwimmbädern, Sporthallen, Bibliotheken und Museen sowie in den Traubereichen des Standesamtes entfällt die 3G-Regel.

Weiterhin bestehen bleiben bis auf weiteres die Maskenpflicht sowie die Abstandregelungen und die Beschränkung von Personenzahlen. Damit soll weiterhin ein größtmöglicher Schutz sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Bürger sichergestellt werden.

Reaktion auf derzeitige Corona-Entwicklung

Damit reagiert die Stadtspitze zum einen auf die aktuellen Entwicklungen rund um das Virus und zum anderen sorgt sie mit dieser einheitlichen Umsetzung dafür, dass die Besucher aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen die Schutz- und Hygienemaßnahmen besser nachvollziehen können.