„Alles nur online oder was?“, „Mir fehlt der Campus und die Begegnungen mit anderen Studierenden!“ Solche Sätze hört man an der Universität seit Beginn der Pandemie inzwischen immer häufiger.

Die Seminare finden nur online statt, es gibt kaum Austausch mit den Kommilitonen, keine Treffen am Campus, Lern- und Freizeitgruppen fehlen und ebenso Jobs. Das Thema Einsamkeit ist dadurch für viele sehr präsent geworden und die Motivation zum Studieren leidet durch eine fehlende Tagesstruktur. Wo und wie findet noch soziales Leben statt und wie kann man es in diesen Zeiten wieder herstellen? Wie kann für Erstsemester und Zugezogene der Studienstart gelingen?

Hierüber soll gemeinsam virtuell in einen Austausch gegangen, Anregungen gefunden und vielleicht auch Gleichgesinnte kennengelernt werden.

Das Angebot wird am Dienstag, 9. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr virtuell über Zoom stattfinden. Vorab muss man sich bei dem Verein WIESE per Mail an selbsthilfe@wiesenetz.de anmelden.