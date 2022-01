Das Gymnasiums Am Stoppenberg, Im Mühlenbruch 51, Essen, bietet am Samstag, 15. Januar, einen digitalen Tag der offenen Tür an.

Die Schulleitung um 10 Uhr in einer Live-Schalte über das Gymnasium informieren. Es gibt die Möglichkeit, über einen Link auf der Schulhomepage www.gymnasium-am-stoppenberg.de dieser Live-Schalte beizuwohnen.

Digitale Räume



Nach dieser Auftaktveranstaltung stehen auf der Homepage weitere Links zur Auswahl, über die man in verschiedene digitale Räume mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten gelangen und im Livestream Informationen zu unterschiedlichen Themenbereichen erhalten und miteinander ins Gespräch kommen kann.

Anmeldungen



Die Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2022/23 sind am Samstag, 29. Januar, von 9 Uhr bis 13 Uhr, zur gymnasialen Oberstufe (EF) am Freitag, 4. Februar, von 13 Uhr bis 15 Uhr. Alle Informationen sind unter www.gymnasium-am-stoppenberg.de zu finden.