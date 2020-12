Beim Gang über den Weihnachtsmarkt darf eines nicht fehlen: Ein leckeres Heißgetränk. Neben Glühwein und Kakao gibt es einen weiteren Kassenschlager: Eierpunsch. Damit wir in diesem Jahr nicht darauf verzichten müssen, bereiten wir im letzten Teil unserer Weihnachtsmarkt-zuhause-Serie Eierlikör und Eierpunsch selbst zu.

Was vielleicht kompliziert klingt, ist eigentlich ganz einfach. Der selbstgemachte Eierlikör wird später zur Basis für den himmlischen Eierpunsch, der garantiert besser schmeckt, als das Original in der Innenstadt. Einzukaufen sind:

Für den Eierlikör

8 frische Eier (benötigt wird nur das Eigelb)

1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker

250 g Puderzucker

340 g Kondensmilch (ungesüßt!)

1/4 Liter weißer Rum

Für den Eierpunsch zusätzlich

125 ml Weißwein (je nach Geschmack lieblich oder trocken)

100 ml Orangensaft

½ Päckchen Vanillezucker

1 Becher Schlagsahne

Für den Eierlikör werden die Eigelbe mit dem Vanillezucker in einer Metallschüssel verrührt. Anschließend gibt man nach und nach den ungesiebten Puderzucker (er löst sich ohnehin auf) sowie die Kondensmilch hinzu und rührt diese Zutaten ebenfalls unter. Zu Schluss den Rum hinzufügen.

Nun wird die Masse über dem Wasserbad aufgeschlagen. Hierzu wird die Schüssel in einen Topf mit heißem Wasser gegeben, wobei sie das Wasser niemals berühren darf. Wer keine Schüssel, die exakt auf dem Topfrand aufsitzt, zur Hand hat, kann ein Sieb in den Topf einhängen und die Schüssel darin platzieren. Nun die Masse circa 8 Minuten aufschlagen bis sie dickflüssig und cremig ist.

Nun kann der fertige Eierlikör entweder in Flaschen abgefüllt, direkt genossen oder zu Eierpunsch weiterverarbeitet werden.

Für den Eierpunsch 250 ml des Eierlikörs (geht natürlich auch mit gekauften Varianten) gemeinsam mit Weißwein, Orangensaft und dem Vanillezucker erhitzen. Dabei niemals kochen lassen, da dann der Alkohol verfliegt (und das möchte ja niemand ;-)) und sich der Geschmack verändert. Parallel die Sahne schlagen. Nun den Eierpunsch in Tassen füllen und mit der geschlagenen Sahne verfeinern.

Fertig ist das hausgemachte, promillereiche Spezialgetränk für die (Vor-)Weihnachtszeit. Noch ein Tipp zum Schluss: Aus den übrigen Eiweiß lassen sich prima Makronen zaubern!