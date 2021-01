Im Rahmen eines Zukunftsdialoges wird sich der Deutsche Gewerkschaftsbund Mülheim-Essen-Oberhausen (DGB) in Essen am Mittwoch, 3. Februar, mit der Situation der Kindertagesstätten und Einrichtungen beschäftigen.

Seit vielen Monaten herrscht bei den Erziehern in vielen Einrichtungen Personalmangel, Gruppen können nicht zusammengelegt werden. Außerdem gibt es eine vorgeschriebene Maskenpflicht, obwohl es pädagogisch zu vielerlei Problemen führt, weil Kleinkinder viel über Mimik und Gestik lernen und ständige Konflikte mit den Eltern über die Corona-Regelungen.

Diese und weitere Aspekte will der DGB in Essen am kommenden Mittwoch um 18 Uhr live auf der Facebook-Seite der DGB-Region MEO diskutieren. Die Veranstaltung ist öffentlich. Als Gesprächspartner stehen Frank Müller, Mitglied des Landtag NRW, Oliver Kern, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Essen, Martina Peil, zuständige Fachbereichssekretärin des Ver.di Bezirk Ruhr-West, eine Erzieherin, sowie Dieter Hillebrand, Vorsitzender des DGB Essen bereit.