Wunderschön und nur drei Flugstunden entfernt: Malta bietet eine große Vielfalt an Urlaubsideen für jeden Geschmack. An mehr als 300 Sonnentagen im Jahr lassen sich die warme mediterrane Lebensart und herzliche Gastfreundschaft der Malteser genießen.

Malta begeistert mit 7.000 Jahren Geschichte und einer einzigartigen kulturellen Mischung aus mediterranen, orientalischen und britischen Einflüssen. Da Malta bis 1964 britische Kolonie war, ist die Verständigung mit den Einheimischen problemlos auf Englisch, Maltas zweiter offizieller Amtssprache, möglich. Aktivurlauber sind auf Malta und den kleinen Schwesterinseln Gozo und Comino ebenfalls perfekt aufgehoben. Als Tauch- und Schnorchelparadies hat sich die vom azurblauen Mittelmeer umgebene Inselgruppe schon lange einen Namen gemacht. Fahrradtouristen, Wanderer, Segler, Surfer, Paddler und Reiter kommen hier ebenfalls voll auf ihre Kosten. Die angenehm milden Temperaturen im Frühling, Herbst und Winter auf den Maltesischen Inseln ermöglichen es Aktivurlaubern, ihre Sportsaison einfach zu verlängern.

Den Kulturliebhaber erwarten zahlreiche beeindruckende Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes wie prähistorische Megalithtempel, der unterirdische Tempel „Hypogäum“ sowie die von den Malteserrittern erbaute barocke Hauptstadt Valletta. Maltas Kulturkalender ist das ganze Jahr über prall mit Veranstaltungen und Festen gefüllt. Inselbesucher sollten von Ende Mai bis September auf keinen Fall Maltas „Festa-Saison“ versäumen. In diesem Zeitraum ehren die Dörfer und Städte ihre Heiligen mit Prozessionen, Blasmusik und atemberaubenden Feuerwerken.

In einer nur halbstündigen Fahrt mit modernen Autofähren erreicht man die sechs Kilometer von Malta entfernte Schwesterinsel Gozo. Mit ihrer üppigen Vegetation und beschaulichen kleinen Dörfern trägt sie zu Recht den Beinamen „grünes Gozo“. Das Eiland ist immer noch ein exklusiver Geheimtipp und bietet idyllische Ruhe. Malta ist ein ideales Reiseziel, um Sonne zu tanken und gleichzeitig viel zu erleben!

Kostenloses Infomaterial erhalten Sie unter www.malta.reise im Internet.

Wenn eine Reise nach Malta genau nach Ihrem Geschmack ist, dann machen Sie schnell mit! Dieser fantastische Gewinn beinhaltet für Sie und Ihre Begleitperson:

- Flüge Deutschland – Malta – Deutschland mit Air Malta in der Economy Class (Abflughäfen der

 Air Malta, www.airmalta.com)

- Private Flughafen-Transfers in Malta

- 5 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Solana in Mellieha

 (www.solanahotel.com)

- Malta Discount Card für 2 Personen

- Reiseführer und Informationsunterlagen *

So geht's:

Sie möchten am liebsten sofort nach Malta fahren?

* Die Reise muss innerhalb des Zeitraums vom 01.01.2020 bis 15.12.2020 angetreten werden (siehe Teilnahmebedingungen). Der Preis ist nicht in bar auszahlbar.

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2020 um 23:59 Uhr. Das Los entscheidet. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der GLOBISTA GmbH sowie der FUNKE Mediengruppe, der ihr zugehörigen Gesellschaften und gewinnbereitstellender Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die von den Teilnehmern angegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Für den Fall des Gewinns eines Preises erklärt sich der betroffene Teilnehmer jedoch damit einverstanden, dass seine Daten an jenen Gewinnspiel-Partner weitergegeben werden dürfen, der den vom Teilnehmer gewonnenen Preis zur Verfügung gestellt hat. Dies geschieht dann ausschließlich zum Zwecke der Zustellung des gewonnenen Preises an den betroffenen Teilnehmer. Eine darüber hinaus gehende weitere Verwendung der Daten durch die GLOBISTA GmbH oder durch Dritte erfolgt nicht, außer der Teilnehmer erlaubt der GLOBISTA GmbH ausdrücklich durch entsprechende Einwilligung die Weitergabe der Daten an einen Partner, um gewünschte Informationen/Werbung zu erhalten.