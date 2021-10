Fahrzeug mieten, einsteigen und den Urlaub genießen – das ist das Motto der Stunde. Keine Urlaubsform ist derzeit so begehrt und angesagt wie eine Reise mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen. Denn Caravaning ist nicht nur eine der schönsten, sondern auch eine der sichersten Urlaubsformen.

Die eigene Küche, das eigene Bett, die eigenen Sanitäranlagen – die eigenen vier Wände immer dabei, egal wann und wo – so einfach kann „Social Distancing“ sein. Abstriche beim Reiseziel müssen dabei keine gemacht werden, ganz im Gegenteil: Egal, ob Sie das nächste Ziel schon genau vor Augen haben oder (noch) nicht bereit sind, sich festzulegen - mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen ist alles möglich. Ob eine Fahrt ins Grüne, ein Städtetrip oder ein paar Tage am Meer. Caravaning bedeutet Freiheit, Spontanität, Abenteuer und Erholung vom Alltag. Alle wichtigen Informationen rund um den Caravaning-Urlaub sind für Sie unter globista.de/reisemobil übersichtlich zusammengestellt – von einem Überblick über die verschiedenen Fahrzeugkategorien bis hin zur Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Anmietung eines Fahrzeugs.

Interessierte können sich aber auch persönlich – per schriftlicher Anfrage oder telefonisch – beraten lassen. Das RENT AND TRAVEL Service-Team geht auf Fragen und Wünsche ein und gibt Ihnen nützliche Routentipps für die Reise mit auf den Weg. So starten Sie bestens vorbereitet in Ihr Camping-Abenteuer.

Unsere Fahrzeug-Empfehlung ist der KNAUS VAN TI PLUS. Dieser dynamische Allrounder ist ein Weggefährte für alle, denen Fahrkomfort mindestens genauso wichtig ist wie der Wohnkomfort. Der VAN TI PLUS vereint die Wendigkeit der KNAUS VAN TI Baureihe mit den Chassis-Features des MAN TGE. Mit dem TGE hat MAN ein automotives Basisfahrzeug entwickelt, das mit Fahrdynamik, modernen Assistenzsystemen und individuellen Antriebsoptionen – optional mit Allradantrieb – überzeugt. Der kompakte Aufbau bietet einen Komfortwaschraum, modernes Interieur und umfangreiche VAN TI PLUS-Ausstattung.

Also Fahrzeug mieten, einsteigen und den Urlaub genießen – das Prinzip von RENT AND TRAVEL ist denkbar einfach und ideal für alle entdeckungsfreudigen Urlauber – probieren Sie es aus!

