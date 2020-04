Am 01. April 2020 war es so weit: Malzers bezieht seine eigene Filiale in Essen Heisingen und gegrüßt die Kunden mit neuer Ausrichtung und modernem Design.

Malzers ist zwar nur ein paar Häuser weiter gezogen, hat das Erscheinungsbild aber ordentlich aufpoliert. Das Design der neuen Filiale auf der Heisinger Straße vereint natürliche Materialien und elegante Stahlelemente zu einer harmonischen und gemütlichen Atmosphäre. Geblieben ist natürlich die vielfältige Auswahl: Frisch belegte Brötchen, ofenfrische Pizzen, heiße Panini oder frische Brote und Brötchen. Für den süßen Hunger gibt es eine große Auswahl an Kuchen und Gebäckteilchen.

Bitte beachten Sie, dass das Sitzcafé wegen der Corona-Krise noch geschlossen bleiben muss. Der normale Verkauf von Brot, Brötchen, Kuchen, Snacks und Kaffee zum Mitnehmen geht aber ganz normal weiter.

Heisinger Straße 489 (neben Edeka)

45259 Essen

Das gesamte MALZERS-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Montag - Freitag

6.30 - 19.00 Uhr

Samstag

6.30 - 17.00 Uhr

Sonntag 7.30 - 12.00 Uhr

(Vorübergehend wg. Corona. Eigentlich 7.30 - 17.00 Uhr)

Feiertags (Karfreitag + Ostersonntag)

7.30 - 12.00 Uhr

(Ostermontag geschlossen)