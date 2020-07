Unsere Ferienfreizeit geht ins schöne Hinsbeck, am Rande des Naturparks Maas-Schwalm-Nette (Kreis Viersen).

Wir übernachten in Mehrbettzimmern in der Jugendherberge und erleben die tolle Natur in unmittelbarer Umgebung. Hier können wir viele abwechslungsreiche Aktionen, wie z.B. eine Kletterpartie im Hochseilgarten direkt gegenüber, eine Paddeltour, Ausflüge in die Umgebung und weitere sportliche und kreative Angebote, durchführen.

In unserer Unterkunft steht uns neben den Schlafräumen (alle mit eigenem Bad) auch ein Gruppenraum zur Verfügung, in dem wir gemeinsam essen, spielen und basteln können.

Verpflegt werden wir durch das Küchenteam mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet und leckeren Mittags- und Abendmenüs, damit wir genug Energie für unser tolles Freizeitprogramm haben.

Natürlich richten wir uns nach den zum Reisezeitpunkt aktuell gültigen Corona Hygienebestimmungen des Landes NRW. Dies bedeutet nach aktuellem Stand, dass unsere Gruppe voraussichtlich in zwei "Bezugsgruppen" aufgeteilt werden wird, die wir möglichst altersgerecht staffeln werden (ca. 8-10 Jahre und 11-13 Jahre). Dementsprechend würden sowohl Programmpunkte in den Kleingruppen, aber auch in der Großgruppe stattfinden, soweit es die Regulationen zulassen.

Alle aktuellen Informationen erhalten Sie auf unserem Infotreffen, ca. eine Woche vor Reisebeginn.

REISEDATEN:

Termin: 15.07.-21.07.2020

Altersgruppe: 8-13 Jahre (in zwei altersgemäßen Bezugsgruppen)

Reisepreis: 399,-€

LEISTUNGEN:

Hin- und Rückreise im Reisebus ab Essen

Unterbringung in der Jugendherberge

Übernachtung in Mehrbettzimmern

Vollverpflegung

Betreuung

Aktionsprogramm

HINWEIS:

Gültiger Kinderausweis oder Reisepass erforderlich!

REISEANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN:

https://www.jugendwerk-essen.de/reisen-a-freizeiten/hinsbeck.html