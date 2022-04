Schon aus gro├čer Entfernung weist der Teide durch seine wei├če Spitze, der Verschneite ÔÇ×NivariaÔÇť den Weg. Er gilt als das Wahrzeichen von Teneriffa und ist mit seinen 3718m der h├Âchste Berg Spaniens.

Teide

Der Teide, ein Schichtvulkan und der Pico Viejo sind ca. 170000 Jahre alt und befinden sich auf einer ca. 17km2 gro├čen Caldera die wiederum durch drei Schildvulkane gebildet wird.

Teneriffa, die Gr├Â├čte der sieben Inseln ÔÇ× des ewigen Fr├╝hlingsÔÇť, zeichnet sich durch hohe Kontraste, tiefblauer Ozean, bizarre Lavameere, koloniale St├Ądte, architektonische und botanische Besonderheiten aus.

Die Guanches sind die Ureinwohner Teneriffas. Die Spanier siegten auf Grund besserer Waffen Ende des 14. Jahrhundert und noch heute kann man in der Genetik der weiblichen Tenerfineos ein Drittel Gene der ÔÇ× Altkanarierinnen" feststellen. Die Kirche hat den Spaniern auf Basis der Missionierung den Weg zurÔÇ× ├ťbernahme" der Kanaren nicht unwesentlich geebnet.

Die Hauptreligion Spaniens ist der Katholizismus mit ca. 80%, es folgen die Atheisten mit ca. 15% und die Islamisten mit ca. 5%. Auf Grund des maurischen Konflikts im 14. Jahrhundert bestehen mit

den ÔÇ× Los Moros" den Mauren noch heute Ressentiments.

Der Tourismus ist mit ┬áca. 75% der wichtigste Wirtschaftszweig Spaniens. Durch die Immobilienblase von 2007/2010 wurde das Einkommen empfindlich gest├Ârt. Corona hat nat├╝rlich negativ beigetragen.

Es wird aber auch einiges von  EU-Geldern subventioniert zum Beispiel der Strassenbau.

El Hierro und La Gomera sind wohl die stillsten Inseln der Kanaren und wurden von der UNESCO zum Biosph├Ąrenreservat erkl├Ąrt.┬á

Beide sind auch wie Teneriffa eruptiven Ursprungs. El Hierro ist 1,2 Mill Jahre alt und damit die j├╝ngste Insel. Der letzte Vulkanausbruch auf El Hierro fand 2011 statt. Hier findet man Schlackenkegel die von ┬áder vulkanischen T├Ątigkeit zeugen und die Ypsilon-Form ma├čgeblich mit beeinflu├čt haben.

Die Ureinwohner von El Hierro sind die Bimbaches und haben in H├Âhlen gewohnt.

Tiefe Schluchten, Barrancos genannt, sind typisch f├╝r La Gomera. Jede Gemeinde befindet sich in einem Barranco.

La Gomera ist auch wie Teneriffa ca. 12Mill Jahre alt und auch der Norden saftig, gr├╝n. Auf La Gomera als auch auf El Hierro findet man Gagelbaum, Baumheide, Lorbeerbaum und kanarische Dattelpalme.

┬áIm Norden gibt es die Platanos, Bananenanbau. Die Banane hat hier wesentlich l├Ąnger Zeit ganze sechs Monate zu reifen. Sie sind wesentlich kleiner, s├╝sser und mit Zuckerflecken gespickt.

In den 60er Jahre begann der Tourismus auf Teneriffa und erst in den 70er Jahren nahm er in Form von Hippie-Kommunen Gestalt an.

Mein Fazit: El Hierro und La Gomera sind wunderbare Wanderinseln um die Seele baumeln zulassen, Teneriffa punktet im S├╝den zus├Ątzlich mit Wassersportm├Âglichkeiten. Was ich bei allen drei Inseln absolut empfehlen kann sind die Paradores. Das sind Hotels welche von der spanischen Regierung in sehr sch├Âne Landschaften, in historische Umgebung, Burgen integriert wurden.

