Die besten Pressefotografien die durch die Stiftung World Press Photo in Amsterdam organisiert, preisgekrönt und ausgezeichnet werden, sind nicht nur in Amsterdam sondern auch in circa 45 Ländern zu sehen.

Einige Photos möchte ich hier vorstellen.

Die Westkanadische Kamloops Residential Schule in British Columbia war von 1890 bis 1969 ein katholisch geführtes Internat für Kinder indigener Abstammung. Sie wurden teilweise von ihren Eltern brutal getrennt, um sie zu westlich-christlichen Werten zuerziehen. Bei einer Inspektion 1969 stellte man bei fast allen Kinder Unterernährung fest. Die Schule wurde 1978 in ein staatlich geführtes Wohnheim für indigene Kinder umgewandelt. Premierminister Trudeau forderte 2021 den Papst Franziskus auf sich zu entschuldigen. Rote Kleider hängen entlang der Straßenseite um der verstorbenen Kinder aus der Schule zu gedenken.

Die Blume der Zeit. México ist der dritt größte Opium Hersteller, die Hälfte der Produktion wird in dem zweit ärmsten Bundesland Méxicos Guerrero angebaut. Der Drogenanbau hat die Farmgemeinschaften auf Mohn orientiert. Damit verwandeln sich auch soziale Strukturen. Der Fotograf Yael Martínez arbeitet in seinen Fotos mit Kratzern und Nadelstichen um die Herstellung des Opiums ( man kratzt an den braungefärbten Milchsaft vom Schlafmohn ab) darzustellen. Die Farbe Rot signalisiert die Droge.

Kultur kann Opfer eines Krieges sein. Durch die Machtübernahme der Taliban im August 2021 wurde auch das staatliche Ariana Kino

in Kabul geschlossen. Die männlichen Angestellten kommen jeden Tag zur Arbeit in der Hoffnung, dass das Kino wieder eröffnet wird und sie wieder bezahlt werden. Asita Ferdous, die erste weibliche Kinodirektorin in Afghanistan ist seit dem 10. November 2021 arbeitslos und seit dem Februar 2022 ist das Kino geschlossen.

Der Fotograf Guillaume Herbaut startete dieses Fotoprojekt 2013, die Zustände haben sich im Wesentlichen verschlimmert. Der Kreml hat die Krim besetzt und Separatisten haben im Osten des Landes Donetsk und Luhansk eine selbst proklamierte Republik gegründet. Russland führt 2021 kontinuierlich seine Milittärkräfte an die Grenze der Ukraine. Putin erkennt offiziell die Unabhängigkeit des Donetsk Gebietes an und nur drei Tage später am 21. Februar 2022 startet er eine Invasion.

Frauen stellen Tarnnetze aus alten Anziehsachen für die Heckenschützen her, organisieren diverse Ausrüstung im Mariupol Center im September 2014.

Eine Frau schiebt ihren Kinderwagen über die Leninstrasse zu der zerstörten Poliziestation während des Kampfes 2014 in Marinka, Donbas.

Cassini Kissilov liegt im Bett in Kodema, Donetsk November 2019. Er fuhr seinen Traktor in der Nähe seines Dorfes als ihn ein Landmine traf . Seine Beine waren schlimm verbrannt, er verlor zwei Finger und zwei Zehen.

vom 7.-10.Mai2021 wurde gefolgt von steigender Spannung, bedrohter Wahlen und Disputen im arabischen Stadtviertel Sheikh Jarrah Distrikt im Osten Jerusalem mehrere arabische Familien aus ihren Häusern verwiesen. Vor der Unabhängigkeit Israels von 1948 war das eine Gegend wo vornehmlich Juden lebten. Laut israelischen Recht können nun jüdische Familien ihr Land zurückerhalten.Auch am Tempelberg kam es zu Zwangsräumungen. UNICEF gibt rund 500000 Kinder im Gaza an die auf Grund dieses Konfliktes psychologische Hilfe brauchen.

Mein Fazit: Eine tolle Idee in einer Kirche die auch noch die Krönungskirche ist, so eine aktuell politisch, engagierte Ausstellung zu integrieren. Sie zeigt von 24 Fotografen aus 6 Regionen Beiträge und wenn alles gut geht würde ich mir diese Ausstellung nächstes Jahr wieder anschauen.