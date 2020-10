Amputierten Fußball – Der Sport der (mit) Zukunft !!!

Am letzten Wochenende kam ich mit einer für mich völlig unbekannten Variante unseres Fußball-Sportes in Kontakt. Es war wie eine Art Liebe auf den ersten Blick. Ich sah amputierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die trotz oder gerade mit einem amputiertem Körperteil Fußball spielten. Dabei legten sie eine unbeschreibliche Technik an den Tag, die ich kaum für möglich gehalten habe.

Aber was ist amputierten Fußball?

Es ist ein ganz normales Spiel, so wie wir es kennen. Lediglich mit dem Unterschied, dass der Torwart nur einen Arm zur Verfügung hat und die Feldspieler statt auf zwei Beinen, auf Krücken laufen. Wenn ein Spieler im Besitz einer Beinprothese ist, so nimmt er diese im Spiel ab und tauscht sie gegen die Krücke aus. In weit über 50 Ländern weltweit wird dieser Sport bereits ausgetragen. Einige Länder, wie z.B. die Türkei, haben bereits hierfür einen nationalen Ligabetrieb und richten Spiele vor über 40.000 (!!!) Zuschauern aus. Auf YouTube gibt es viele geniale Spielberichte zu sehen.

Ähnlich wie wir es beim DFB kennen, gibt es auch hier eine Struktur.

Auf der gut übersichtlichen Seite des Deutschen Amputierten Fussballes (https://www.amputierten-fussball.de/die-sportart/strukturen/) findet man hier zu lesen:

DAF

Um dem deutschen Amputierten-Fußball in der Öffentlichkeit ein Gesicht zu geben, riefen die Spieler und Organisatoren Bastian Pusch, Christian Milbrandt, Erik Bayer und Christian Heintz 2014 den DAF (Deutscher Amputierten-Fußball) ins Leben.

Unter dem Begriff DAF und dem dazu geschaffenen Logo traten sie in den nachfolgenden Jahren bei Länderspielen und internationalen Turnieren auf. Ebenso erfolgten damit die Mitgliedschaften in der EAFF und WAFF. Der DAF ist keine Rechtspersönlichkeit, sondern ein formloser Zusammenschluss von Gleichgesinnten zur Förderung des Amputierten-Fußballs.

Christian Heintz übernahm im Laufe der Jahre federführend die bundesweite Organisation der Sportart. Mit der Entstehung des Modellprojekts „Amputierten-Fußball im Verein“ ist er nun hauptberuflich bei Anpfiff ins Leben tätig, um die bundesweite Entwicklung des Amputierten-Fußballs voranzutreiben.

Seit 2020 tritt der DAF unter einem neuen Logo auf.

EAFF

Im Jahr 2015 wurde die European Amputee Football Federation gegründet (EAFF).

Die EAFF ist der Dachverband im europäischen Amputierten-Fußball und hat ihren Sitz in Polen. Dieser Verband ist der UEFA angegliedert und wird ebenso von ihr unterstützt.

Seit 2015 organisiert die EAFF in Zusammenarbeit mit der UEFA jährlich ein Einlagespiel im Rahmen des Champions League und des Europa League Endspiels an den jeweiligen Austragungsorten.

Die EAFF hat zudem 2016 das weltweit größte Amputierten-Fußballcamp für Junioren ins Leben gerufen. Seitdem findet dieses Camp einmal jährlich an wechselnden Orten in Europa statt. Nach Dublin (2016), Warschau (2017) und Rom (2018) war Anpfiff ins Leben 2019 Ausrichter des Camps in Walldorf.

Als weiterer Meilenstein gilt die Ausrichtung der ersten offiziellen Amputierten-Fußball EM 2017 in Istanbul. Hier nahmen insgesamt 12 Nationen teil. Das Finale zwischen Türkei und England fand im Stadion von Besiktas Istanbul statt und war mit 40.000 Zuschauern fast ausverkauft. Die Türkei siegte mit 2:1.

Inzwischen sind 17 Nationen Mitglied der EAFF, welche sich jährlich zu einem mehrtägigen Kongress versammeln um die Strukturen in Europa weiter auszubauen.

Link zum Video des Finales: www.youtube.com/watch?v=hN62zNi4Hy0

WAFF

Die World Amputee Football Federation (WAFF) wurde 2005 mit Sitz in den USA gegründet und ist der weltweite Dachverband dieser Sportart (WAFF). Seit dem Jahr 2007 richtet die WAFF offizielle Weltmeisterschaften aus. Diese finden seit 2014 im gleichen Zyklus wie die offiziellen FIFA Weltmeisterschaften statt.

Die WAFF arbeitet inzwischen mit dem International Paralympic Committee (IPC) an der Aufnahme dieser Sportart ins paralympische Programm.Weltweit zählt die WAFF bereits über 50 Nationen zu ihren Mitgliedern. Diese versammeln sich alle vier Jahre zu einem gemeinsamen Kongress.

Die Aktionen Anpfiff ins Leben und die bekannte Aktion Mensch Stiftung treiben die Entwicklung dieses Sportes bundesweit voran. Mit federführend und durch die Vortragsreihe „Verstehen durch Erleben“ ist Projektleiter Christian Heintz unter anderem in Schulen unterwegs und lärt alle in einer Engelsgeduld über das Thema Amputierten Fußball auf. Eininge DFB-Landesverbände und die Sepp-Herberger-Stiftung sind sehr wichtige Unterstützer dieses Projektes.

Schaut Euch die Homepage an und ihr werdet erstaunt sein.

Bei Interesse steht Euch auch gerne der Projektleiter der Düsseldorfer Fortuna, Felix Stefan zur Seite