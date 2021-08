Die Stadtwerke Essen starten auch in diesem Jahr wieder die Trikotoffensive. Bereits in den letzten beiden Jahren konnten durch die Aktion über 50 Kinder- und Jugendmannschaften mit individuellen Team-Outfits ausgestattet werden. Die Anmeldung für die diesjährige Aktion ist ab Montag, 23. August, bis Ende September möglich.

Wie in den letzten Jahren läuft die Aktion auch 2021 wieder unter dem Motto „Stark für Essen“. „Nach diesen schweren eineinhalb Jahren, in denen Kindern und Jugendlichen der gemeinsame Sport im Team sehr gefehlt hat, ist es uns besonders wichtig, die lokalen Sportvereine zu stärken. Die Mannschaften können unsere Unterstützung sicherlich gut gebrauchen“, erklärt Laura Klein, Projektleiterin der Trikot-Offensive. Die Stadtwerke Essen wollen so wieder einen Schritt mehr in Richtung „Normalität“ gehen und hoffen, dass gemeinsamer Sport bald wieder zum Alltag vieler Kinder und Jugendlicher gehört.

25 Trikotsätze werden verlost

Damit auch in diesem Jahr wieder viele Mädchen und Jungen über ihre neuen Sportoutfits jubeln können, verlosen die Stadtwerke Essen 25 komplette Team-Outfits – jeweils im Wert von bis zu 600 Euro. Wie in den letzten Jahren werden die gesponserten Team-Outfits auch in diesem Jahr auf die jeweiligen Vereinsfarben abgestimmt und mit den Wunschnummern der kleinen Sportler*innen versehen.

Teilnehmen dürfen sowohl Mädchen- und Jungenmannschaften als auch gemischte Teams aus allen Mannschaftssportarten, Altersklassen und Vereinen. Für eine Teilnahme füllen interessierte Eltern, Trainer*innen oder Vereinsleiter*innen online auf der Website der Stadtwerke Essen das Teilnahmeformular bis zum 30. September aus und schon landet das Team im Lostopf.