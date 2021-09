Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat Routinier Felix Bastians vorerst bis zum Saisonende verpflichtet. Der 33-jährige Abwehrspieler war bis zum Sommer in der ersten belgischen Liga für den FC Waasland-Beveren am Ball und bringt die Erfahrung von 208 Erst- und Zweitliga-Einsätzen in Deutschland mit zur Hafenstraße. Bastians läuft ab sofort mit der Rückennummer 4 für RWE auf.

„Aufgrund der nicht planbaren Ausfallzeit von Michel Niemeyer hat sich ein zusätzlicher Bedarf auf der Linksverteidiger-Position ergeben. Felix Bastians hat in den letzten Tagen einen hervorragenden Fitnesseindruck hinterlassen, so dass wir davon überzeugt sind, dass uns seine große Qualität, Erfahrung und Mentalität kurzfristig und auch auf Strecke weiterhelfen werden“, sagt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

„Felix ist in der Defensive variabel einsetzbar. Darüberhinaus gewinnen wir mit ihm einen äußerst erfahrenen Neuzugang, der sein Können national und international auf hohem Niveau unter Beweis gestellt hat“, so Trainer Christian

Neidhart.

Felix Bastians hat in der Bundesliga und in der 2. Liga für den VfL Bochum, Hertha BSC Berlin und den SC Freiburg gespielt. Internationale Erfahrung sammelte er in England bei Nottingham Forrest, in der Schweiz bei den Young Boys Bern, in China bei Tianjin Teda sowie zuletzt in Belgien. In seiner Karriere kam Bastians bislang 365 Mal in Pflichtspielen zum Einsatz und war an 44 Treffern beteiligt. Der 1,88 Meter große Abwehrrecke durchlief zudem die Junioren Nationalmannschaften von der U18 bis zur U21. „Ich freue mich sehr, dass ich ab sofort Teil von Rot-Weiss Essen bin. Nirgendwo wird der Fußball so geliebt und gelebt wie hier bei uns im Ruhrgebiet", sagt Felix Bastians.