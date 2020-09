Schon seit einigen Monaten zeigt das Team des CARLO rund um Besitzer Kayhan „Carlo“ Altintas, dass ein strenges Hygienekonzept und Gastfreundschaft kein Widerspruch sein müssen.

Nun zieht mit dem Start der Fußball-Bundesliga auch endlich wieder ein Hauch von Stadionatmosphäre an den Stadtwaldplatz. Insbesondere die Anhänger von Borussia Dortmund kommen auf ihre Kosten. Die Spiele des BVB werden in der Regel exklusiv und in voller Länge auf mehreren XXL TV übertragen, während auf weiteren Bildschirmen die parallel stattfindenden Partien in der Konferenz gezeigt werden. Gäste, deren Herz nicht für die Mannschaft aus der Westfalenmetropole schlägt, sind selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen.

Dank Zugang zu den relevanten Pay-TV Kanälen Sky und DAZN müssen sich die Fans keine Gedanken machen, auf welchem Kanal das Spiel ihres Vereins übertragen wird.

Typisch Fußball: Pils und Pommes-Currywurst

Wohl kaum eine Region lebt den Fußball auch kulinarisch so intensiv, wie das Ruhrgebiet. Selbstverständlich steht auch im CARLO das frisch gezapfte Pils an erster Stelle, wenn es um einen gemütlichen Fußball-Nachmittag oder Abend geht. Für den Hunger zwischendurch dürfen Klassiker wie Pommes-Currywurst oder Burger nicht auf der Speisenkarte fehlen.

Reservierung sinnvoll

Aus organisatorischen Gründen empfiehlt sich die Reservierung eines Platzes oder Tischs per Email an Info@carloessen.de oder telefonisch unter 0201 4690498. Der aktuelle Veranstaltungskalender inklusive der Fußballübertragungen ist im Internet unter www.facebook.de/carloessen zu finden.

Adresse:

CARLO Café Bar

Stadtwaldplatz 6

45134 Essen