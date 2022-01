Beim Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen hatte es vor drei Wochen einen Corona-Alarm gegeben, beim Verfolger Fortuna Köln hat das Virus aktuell zuschlagen. Deshalb hat der Westdeutsche Fußballverband das Spitzenspiel, das am kommenden Samstag in Köln stattfinden sollte, am Mittwochnachmittag abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Eigentlich wollten die Rot-Weissen den Schwung des 2:1-Erfolges über den Wuppertaler SV mit in die Domstadt nehmen. Nun ist die Truppe von Trainer Christian Neidhart am Wochenende zum Zuschauen verurteilt und hat zwei Nachholspiele vor der Brust. Die im Dezember abgesagte Partie bei Rot-Weiß Ahlen soll am 2. Februar ausgetragen werden.