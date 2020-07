Zum Saisonhighlight der Spielzeit 2019/20 reist die SGS Essen am Samstag, 04. Juli 2020 zum Finale des diesjährigen DFB Pokal der Frauen und trifft im RheinEnergie-STADION auf den amtierenden Meister der FLYERALARM Frauen-Bundesliga und Pokalverteidiger VfL Wolfsburg. Das letzte Pflichtspiel in dieser Saison wird um 16:45 Uhr angepfiffen und live ab 16:35 Uhr in der ARD Sportschau übertragen.

Nach dem Erreichen des Pokal-Finales in der Saison 2013/14 ist das bevorstehende Spiel ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte der SGS Essen. Für Cheftrainer Markus Högner, Jacqueline Klasen, Irini Ioannidou und Lea Schüller ist es der zweite Versuch in Köln, den „Pott“ ins Ruhrgebiet zu holen.

Auch wenn die Generalprobe am vergangenen Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2019/20 gegen die FC Bayern München Frauen misslang, fährt die SGS Essen mit stolzer Brust nach Köln. Die Frauen von der Ardelhütte sind sich ihrer Außenseiterrolle bewusst, werden aber alles daransetzen, dem sechsfachen Pokalsieger aus Niedersachsen Paroli zu bieten.

SGS Chef-Trainer Markus Högner: „Am Samstag treffen wir auf eine der besten Frauen-Mannschaften im Weltfußball. Wir brauchen im Pokalfinale schon einen sehr, sehr guten Tag um den Wolfsburgerinnen Paroli bieten zu können. Auf alle Fälle haben wir aber die Chance, dieses Spiel für uns entscheiden zu können. Ich erinnere mich daran, dass wenn der SC Sand in den letzten Jahren im Finale stand, sich auch immer gut aus der Affäre gezogen hat und in der einen oder anderen Situation auch ein bisschen Pech hatte. Aber, für uns muss natürlich alles stimmen und wenn wir am Samstag einen „Sahne-Tag“ haben, werden wir vielleicht für eine Überraschung sorgen können. Ramona Petzelberger hatte am Sonntag Probleme mit ihrem Hüftbeuger. Ich gehe aber davon aus, dass sie zum Finale wieder fit ist. Wir haben sonst keine Verletzungen zu beklagen und können aus dem Vollen schöpfen. “