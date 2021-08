Felix Schlüsselburg wird in der aktuellen Regionalliga-Spielzeit nicht für Rot-Weiss Essen auflaufen. Der Defensivspieler wird an den SV Lippstadt ausgeliehen. Zur Saison 2022/2023 wird der 20-Jährige dann zur Hafenstraße zurückkehren.

„Schlüssel hat nach einem für ihn schwierigen ersten Jahr deutliche Fortschritte gemacht und im Training viele gute Ansätze gezeigt. In seinem Alter ist es aber wichtig, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Diese können wir ihm nicht garantieren. Wir hoffen, dass er in Lippstadt weitere Fortschritte macht“, so Sportdirektor Jörn Nowak.

Schlüsselburg wechselte im vergangenen Sommer nach Essen, zuvor durchlief er sämtliche Jugendmannschaften von Borussia Dortmund. In dieser Spielzeit stand er in beiden Pflichtspielen Kader der Rot-Weissen.