Die Halle voll mit fußballbegeisterten Menschen, begleitet von fröhlich ausgelassener Stimmung - das wird es im Januar 2021 nicht geben. Die beliebte Hallen-Stadtmeisterschaft der Essener Amateurfußballer muss aufgrund des Corona-Virus abgesagt werden.

"Schweren Herzens hat sich das Organisations-Team dazu entschlossen, die Veranstaltung abzusagen", so der Wortlaut in der offiziellen Mitteilung von Wilfried Tönneßen, Michael Bierbüsse, Bernd Müller und Günther Oberholz, die die Hallenstadtmeisterschaft Jahr für Jahr organisieren. "Dieses Turnier lebt, neben dem sportlichen Kräftemessen, von seinem familiären Charakter, von einem engen Miteinander und Beisammensein und von Emotionen unter dem Hallendach. Dies alles lässt die Corona-Krisensituation nicht zu."

VfB Frohnhausen-Trainer Issam Said bedauert die Entscheidung

Doch nicht nur beim Organisations-Team herrscht Bedauern: Auch die Vereine sind enttäuscht über die Absage. So auch die die beiden Klubs, die 2019 und 2020 die Hallen-Stadtmeisterschaft für sich entscheiden konnten. "Das ist sehr traurig. Im Sommer sind ja schon einige Turniere ausgefallen und jetzt bricht auch noch das größte Traditionsturnier weg. Man hat so viele Freunde dort getroffen, viele Derbys gehabt und es gab Emotionen pur. Meine Mannschaft hatte sich so darauf gefreut", erzählt Issam Said, Trainer des Landesligisten VfB Frohnhausen. Mit seinem Team holte Said im Jahr 2019 nach einem packenden Final-Krimi gegen den klassenhöheren ETB Schwarz-Weiß im Elfmeterschießen den Hallen-Titel.

Der FC Kray ist der amtierende Hallen-Meister



In diesem Jahr schaffte das der Oberligist FC Kray. Die Krayer konnten sich in einem ebenfalls dramatischem Endspiel (4:3) die Hallenkrone sichern. Gegner dabei war wieder der ETB. Doch die Titelverteidigung fällt für 2021 aus. Das löst bei Mario Salogga, sportlicher Leiter beim FC Kray, Bedauern aus. Gleichzeitig versucht er, der Absage etwas Positives abzugewinnen: "Fußball in der Halle ist immer etwas besonderes in Essen. Aber ich glaube in der jetzigen Situation hätte es sowieso keinen Spaß gemacht, weil die Zuschauer gefehlt hätten", ist sich der Funktionär sicher. "Auch mit der Situation in der Oberliga mit 44 Spielen und kaum Pausenzeit wäre es eher eine Belastung gewesen. Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge."

Jetzt können die Betroffenen hoffen, dass es 2022 wieder eine Essener Hallen-Stadtmeisterschaft geben wird. Die Vorfreude darauf dürfte nach der jetzigen Absage umso größer sein.