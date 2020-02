Nachdem man sich in der vergangenen Woche im ARAG Niederrhein Pokal das Halbfinal Ticket gesichert hat, steht nun am kommenden Sonntag der Kreispokal an.

Um 11:00 Uhr wird das Pokalspiel in Mülheim gegen DJK Blau-Weiß Mintard ausgetragen.

Für die Steelerinnen bleibt zu hoffen dass sie wieder eine gute Leistung wie gegen Solingen abrufen können, denn die zwei Testspiele wärend der Woche war alles andere als ansprechend.

Im letzten Jahr war man auch aufeinander getroffen und besiegt Mintard mit 1:7, ob man es wieder so leicht haben wird ist zu bezweifel.

Die Steeler Damenmannschaft hat sich zum Anfang der Saison sehr verjüngt und kann nicht mehr auf die Spielerfahrung einiger altgedienter Spielerin zählen.

Nun müssen die Jungen ran und sich beweisen, ob sie das können wird man am Sonntag sehen auf der Platzanlage in 45481 Mülheim a. R., Auf der Aue 7-9