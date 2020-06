Die Fans haben entschieden: Die Essen Motor Show ist das beliebteste Tuning-Event in Deutschland.

Das ist das Ergebnis der Abstimmung zum diesjährigen THEO-Award unter den Lesern der Szene-Zeitschriften TUNING und VW Speed. Der Award gilt als größte Tuning-Umfrage in Deutschland und prämiert in neun Kategorien die Top-Marken der Szene.

Die Essen Motor Show hat das Zeug zum Rekordmeister: Das PS-Festival setzte sich zum fünften Mal in Folge gegen namhafte Konkurrenz in der Kategorie Events durch.

Schon laufen die Vorbereitungen für die kommende Essen Motor Show auf Hochtouren: Für seine mehr als 500 Aussteller ist das PS-Festival vom 28. November bis zum 6. Dezember 2020 (Preview Day: 27. November) die Premierenplattform des Jahres.