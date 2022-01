Freud und Leid lagen bei den Moskitos dicht beieinander. Nur 48 Stunden nach der 0:6-Packung beim Tabellendritten Tilburg Trappers feierte der Essener Eishockey-Oberligist am Sonntagabend einen überraschenden 5:2-Erfolg über den Zweiten Hannover Scorpions. Marc Zajic traf gleich dreimal. Es war der siebte Sieg aus den letzten zehn Partien. Am kommenden Freitag müssen die Moskitos nach Erfurt, bevor am Sonntag Krefeld in der Eissporthalle am Westbahnhof gastieren wird.

Ein schwaches erstes Drittel leitete die Schlappe in Tilburg ein. Zudem verletzte sich Torwart Marvin Frenzel beim Stande von 0:3 ohne gegnerische Einwirkung am Knie. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Für ihn kam Fabian Hegmann.

Schon nach 50 Sekunden hatte Verkiel die Trappers in Führung gebracht. Als Bison nach einem Check gegen den Kopf von Frick lediglich für fünf Minuten auf die Strafbank musste, erzielte Tilburg in Unterzahl durch Bulmer das 2:0 (10.). Bison erhöhte auf 3:0 (15.).

Das zweite Drittel verlief wesentlich ausgeglichener, die Essener vergaben jedoch ihre Chancen. Im letzten Abschnitt erhöhten Bison (43.), Hofland (55.) und van der Schuit (60.) zum 6:0-Endstand.

Drei Treffer von Marc Zajic

Ein mitreißendes Spiel bekamen 500 Zuschauer am Sonntagabend in der Eissporthalle am Westbahnhof geboten. Dabei hatten die Moskitos sieben Ausfälle zu beklagen. Für Marvin Frenzel war Pascal Seidel von der DNL-Mannschaft der Düsseldorfer EG mit dabei.

Beide Mannschaften starteten schwungvoll, doch den ersten Stich setzten die Moskitos. In der 6. Minute wurde Mitch Bruijsten von Enrico Saccomani freigespielt und versenkte den Puck hinter Ansgar Preuss zum 1:0. Hammond sorgte in der 27. Minute für das 1:1. Die Moskitos blieben jedoch im Spiel und gingen durch Marc Zajic (33.) mit 2:1 in Führung. Mit einer Einzelaktion schaffte Raabe (39.) den 2:2-Ausgleich, doch die Freude der Scorpions war nur von kurzer Dauer. Auf Vorarbeit von Mike Glemser sorgte Marc Zajic noch vor der zweiten Pause für die dritte Führung

Eine vierminütige Strafzeit gegen Knaub brachte die Moskitos endgültig auf die Siegerstraße. In Überzahl fälschte Zajic einen Schuss von Bruijsten zum vorentscheidenden 4:2 ab, nur 41 Sekunden später markierte Mike Glemser mit einem Schlagschuss das 5:2. Trainer Frank Petrozza zeigte sich sehr zufrieden: „Hut ab vor meiner Mannschaft. Ich habe immer gewusst, was wir können. Wir haben verdient gewonnen."