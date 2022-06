Vor wenigen Tagen hatte der neue RWE-Trainer Christoph Dabrowski betont, dass der aktuelle Kader des Drittliga-Aufsteigers deutlich zu groß sei. Deshalb sei auch eine Weiterbeschäftigung von Marius Kleinsorge, der beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern trotz laufendem Vertrag keine Zukunft mehr hat und zuletzt am Trainingsbetrieb der Rot-Weissen teilnehmen durfte, kein Thema. Auf den Außenbahnen, so der 43-Jährige, sei man gut besetzt.

Nun gehen auch Felix Heim und RWE getrennte Wege. Der 20-jährige Angreifer, der 2021 vom TSG Balingen gekommen und zuletzt zum FSV Frankfurt ausgeliehen war, wechselt zum Regionalligisten Alemannia Aachen. Dort trifft er auf Abwehrspieler David Sauerland, der sich vor wenigen Tagen ebenfalls in Richtung Tivoli verabschiedet hatte.

„Als heranwachsender Fußballer benötigt Felix Spielpraxis, die wir ihm in der 3. Liga nicht zusichern konnten. Das haben wir ihm vor längerer Zeit bereits mitgeteilt. Wir wünschen Felix für seinen weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute und freuen uns auf ein schnelles Wiedersehen am 16. Juli“, so RWE-Sportdirektor Jörn Nowak. Eine Woche vor dem Drittliga-Auftakt überprüfen die Rot-Weissen bei Alemannia Aachen ihre Form.