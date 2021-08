Die junge B-Juniorinnen Mannschaft um Marco Majnic und Udo Hartmann zeigten gestern erstmalig im Trikot des SpVgg Steele 03/09 ihr Können bei der DJK Adler Union Frintrop.

80 Minuten guten Fußball brachten die jungen Teufelinnen auf das Grün und ließen den Gegnerinnen nicht den Hauch einer Chance.

Der Beginn der Partie begann man noch nervös, da stimmte die Feinabstimmung noch nicht.

Aber das sollte sich schnell ändern, den in der 13 Minute brachte Caroline Zbick die Steelerinnen in Führung, 0:1.

Nun lief der Ball besser in den Reihen der Steelerinnen was sich in der 20 Minute wiederum auszahlte, Emma Rychwalski überwand die Keeperin der Adlerrinnen sehenswert zum 0:2.

Aber das sollte es in der ersten Spielhälfte nicht gewesen sein, denn die Abwehrkette der Gastgeberinnen war von dem Antritt von Caroline Zbick völlig überrascht, was sie in ein 0:3 ummünzte.

Nach der Halbzeit das gleiche Bild, Steele mit sehr gutem Passspiel sehr guten Kombinationen brachten die Adlerinnen immer wieder aus dem Konzept und in arge Bedrängnis.

Die Gastgeberinnen selten in der Nähe des Steelers Gehäuse, was Keeperin Lea Hartmann einen ruhigen Nachmittag bescherte.

Mit dem Distanzschuß von Lena Sophie Kunze ins obere Eck in der 45 Min. zum 0:4 wurde die weitere Torejagd der Teufelinnen eingeläutet.

Die Gegnerinnen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage ihre Duftmarke zu setzen, zu Ballgewand zeigten sich unsere jungen Spielerinnen Glennda, Mayline und Ina.

Nun kam die Zeit von Janina Callenberg, sie schlug in der 60 Min. sowie in der 70 Min. unbarmherzig zu, das 0:5 und das 0:6 gehen auf ihre Kappe.

Auch Celina de Wendt leistete in der 75 Min. ihren Beitrag, aus einer ungeklärten Situation im Strafraum der Gastgeberinnen netzte Sie zum 0:7 ein.

Nur 3 Min. später machte Janina Callenberg ihren Hattrick klar zum 0:8 und gleichzeitigen Endstand der Partie.

Eine beeindruckende Mannschaftsleistung von den jungen Teufelinnen aus Steele, die ihr erstes Spiel als B-Juniorinnen ableisteten.

Am kommende Samstag trifft man durch die Auslosung schon wieder auf die Mannschaft des DJK Adler Union Frintrop zum Kreispokal.

Freundschaftsspiele sind bekanntlich eine andere Nummer als Pokalspiele, man darf gespannt sein ob man noch einmal eine solche Leistung abrufen kann.

Also nicht verpassen Samstag 28.08.2021 um 13:00 Uhr an der Frintroper Str. 306A in 45359 Essen.

Infos auch unter Https://www.steele-damenmannschaft.de