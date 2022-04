Das Halbfinale im Fußball-Niederrheinpokal zwischen Titelverteidiger Wuppertaler SV und Rekordsieger Rot-Weiss Essen wird am Dienstag, 3. Mai, um 19.30 Uhr im Stadion am Zoo ausgetragen. Während RWE bereits vor neun Tagen mit einem 3:0-Erfolg über den Oberligisten SpVg Schonnebeck in die Vorschlussrunde eingezogen war, sicherte sich der WSV am Mittwochabend mit einem 3:2-Sieg beim Oberligisten FC Kray das Ticket. Die beiden Regionalliga-Rivalen spielen nun um den Einzug ins Endspiel, das am 21. Mai im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ stattfindet. Der Niederrheinpokalsieger ist automatisch für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert.