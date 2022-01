Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat die erste Verstärkung für die Rückrunde an Land gezogen. Vom Drittligisten 1. FC Kaiserslautern wurde Marius Kleinsorge bis zum Saisonende ausgeliehen. RWE-Trainer Christian Neidhart kennt den 26-jährigen Außenstürmer aus seiner Zeit beim SV Meppen. Zusammen schafften sie 2017 den Aufstieg in die Dritte Liga.



„Da wir voraussichtlich noch bis Saisonende auf Kevin Holzweiler verzichten müssen, wollten wir auf der offensiven Außenposition noch einmal aktiv werden. Christian Neidhart kennt Marius sehr gut und weiß um seine Qualitäten, Marius selbst brennt auf mehr Einsatzzeit. Seine Leihe ist für beide

Seiten eine Win-Win-Situation“, sagt Sportdirektor Jörn Nowak. Beim ersten Trainining nach der Winterpause waren zudem Aaron Berzel (Viktoria Köln) und Fabian Rüth (TSG Hoffenheim II) am Ball.

Unterdessen haben die RWE-Verantwortlichen noch einmal die Freistellung von Kapitän Dennis Grote bekräftigt. Dem 35-Jährigen lag ein Angebot des Konkurrenten Preußen Münster vor. RWE lehnt jedoch den Wechsel zu einem direkten Mitbewerber in der Winter-Transferperiode ab. "Dennis Grote war in den vergangenen zweieinhalb Jahren unbestritten ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft. Dennoch mussten wir unter Abwägung der vielen relevanten Bewertungsaspekte eine Entscheidung zum Wohle von Rot-Weiss Essen treffen. Aus einer Gesamtverantwortung unseres Vereins gegenüber ist diese Entscheidung alternativlos“, so Sportdirektor Jörn Nowak.