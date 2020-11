Marc Hubbert -Sportbeauftragter der BV VIII- sucht das Gespräch mit den Sportvereinen

Die Corona-Pandemie stellt nicht nur jeden Einzelnen von uns vor große Herausforderungen, sondern auch den Breitensport.

Hygienemaßnahmen und -Konzepte sorgen für nicht einkalkulierte Mehrkosten, während eingeplante Einnahmen ausbleiben. Dabei stellen sich die Situationen in den verschiedenen Vereinen im Bereich der BV VIII unterschiedlich dar.

Die Lage in den meisten Sportvereinen kann man zwar als stabil bezeichnen, so dass man zurzeit nicht von einer Existenzbedrohung Reden könne.

Dennoch seien die Auswirkungen der Pandemie deutlich zu spüren, da die Vereine etwa ungewollt auf Rücklagen zurückgreifen müssten und mit vorher nicht einkalkulierten Kosten für Hygienekonzepte- und Maßnahmen konfrontiert würden. Besonders betroffen seien große Vereine, die eine Sportstätte betreiben und Vereine, die mit den Einnahmen von Sportveranstaltungen kalkulieren.

Gerne würde ich mir als Sportbeauftragter der BV VIII ein Bild der aktuellen Situation in den Vereinen machen und, wenn möglich, ein Hilfsprogramm auf die Beine stellen, welches den Vereinen individuell helfen könnte.

Daher möchte ich unseren Vereinen die Möglichkeit anbieten, mich unter der Mailadresse: marc.hubbert.cdu@gmail.com zu kontaktieren, damit wir ins Gespräch kommen können.