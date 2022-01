Rot-Weiss Essen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und führt die Tabelle der Fußball-Regionalliga West nach 20 von 38 Spielen an. Allerdings bahnt sich für die zweite Saisonhälfte ein spannendes Aufstiegsrennen an. Der Wuppertaler SV, der am 25. Januar zum Westschlager im Stadion Essen erscheint, hat nur einen Punkt Rückstand, Preußen Münster lauert mit zwei Zählern Abstand auf Rang drei, und selbst Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen sind noch in aussichtsreicher Position.

Nach dem knapp verpassten Drittliga-Aufstieg hatten mehrere Leistungsträger, darunter Kapitän Marco Kehl-Gomez, Mittelfeldmotor Amara Condé und Urgestein Kevin Grund, die Hafenstraße verlassen. Den RWE-Verantwortlichen gelang es jedoch, die Stammkräfte adäquat zu ersetzen. José-Enrique Rios Alonso eroberte sich schnell einen Stammplatz in der Innenverteidigung, Luca Dürholtz unterstützte Kapitän Dennis Grote im defensiven Mittelfeld, und der Bundesliga erfahrene Felix Bastians wurde für die linke Seite nachverpflichtet, da der dafür vorgesehene Michel Niemeyer verletzungsbedingt passen musste.

In der vergangenen Spielzeit waren die Rot-Weissen weitgehend vom Verletzungspech verschont geblieben, diesmal traf es sie knüppeldick. Zu den Langzeitverletzten Michel Niemeyer und David Sauerland, der nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder in Tritt kam, gesellten sich innerhalb weniger Wochen Daniel Heber (Wadenbeinbruch), Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss) und Oguzhan Kefkir (Innenbandriss).

Umso bemerkenswerter, dass die Essener diese Ausfallserie mehr oder weniger schadlos überstanden haben. Nach der 1:4-Pleite im ersten Heimspiel gegen den SV Straelen blieb die Truppe von Trainer Christian Neidhart 18 Partien in Folge ungeschlagen. Dabei rückte der kleine Kader noch enger zusammen. Allein sieben Akteure waren in allen 20 Begegnungen am Ball, zwei weitere verpassten nur ein Spiel. Und wäre Dennis Grote, der mit einem Wechsel zum Konkurrenten Preußen Münster liebäugelt, nicht vor den letzten beiden Spielen des Jahres freigestellt worden, dann wäre auch er wohl ein „Dauerbrenner“ gewesen.

RWE-Statistik

Zwischenbilanz: 1. Platz, 47 Punkte, 48:18 Tore (14 Siege/5 Unentschieden/1 Niederlagen)

Heimbilanz: 23 Punkte, 20:9 Tore (7/2/1)

Auswärtsbilanz: 24 Punkte, 28:9 Tore (7/3/0)

Höchster Heimsieg: 6:1 gegen den Bonner SC am 10.12.21

Höchster Auswärtssieg: 11:0 beim KFC Uerdingen am 9.10.21

Einzige Niederlage: 1:4 gegen SV Straelen am 20.8.21

Längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele, 3 Punkte vom 16. Bis 27.10.21

Längste Serie ohne Niederlage: 18 Spiele, 44 Punkte vom 25.8. bis 18.12.21

Beste Platzierung: 1. Platz

Schlechteste Platzierung: 10. Platz

Höchste Zuschauerzahl: 12.500 gegen RW Oberhausen am 2.10.21

Spielereinsätze (21): Davari 20 (keine Einwechselungen/keine Auswechselungen), Young 20 (0/11), Plechaty 20 (1/4), Dürholtz 20 (1/11), Herzenbruch 20 (4/1), Engelmann 20 (4/10), Harenbrock 20 (4/14), Rios Alonso 19 (1/0), Janjic 19 (9/5), Grote 18 (0/0), Bastians 15 (0/1), Krasniqi 14 (10/4), Kefkir 12 (4/7), Volecke 11 (11/0), Heim 10 (10/0), Heber 9 (0/0), Tarnat 9 (5/2), Holzweiler 8 (3/5), Langesberg 8 (5/1), Eismann 3 (3/0), Kourouma 1 (1/0)

Tore (48): Engelmann 13, Janjic 5, Krasniqi 5, Kefkir 4, Plechaty 4, Young 4, Harenbrock 3, Dürholtz 2/1 Elfmeter, Rios Alonso 2, Bastians 1, Grote 1, Heber 1, Herzenbruch 1, Holzweiler 1, Voelcke 1

Rote Karte (2): Krasniqi am 17.9.21 gegen Schalke 04 II, Heber am 16.10.21 gegen SC Wiedenbrück

Gelb-Rote Karte: keine

Gelbe Karten (32): Dürholtz 4, Grote 4, Herzenbruch 4, Rios Alonso 4, Bastians 3, Engelmann 3, Krasniqi 3, Plechaty 3, Holzweiler 1, Janjic 1, Kefkir 1, Tarnat 1

Verbandspokal: Fort. Bottrop – RWE 0:6, Spfr. Neuwerk – RWE 0:7, RWE – Fichte Lintfort 7:0