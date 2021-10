Der Verlust von zwei Punkten im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück (0:0) war für Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen zu verschmerzen, der verletzungsbedingte Ausfall von zwei Stammkräften tut hingegen richtig weh.

Innenverteidiger Daniel Heber fällt nach einem Wadenbeinbruch für den Rest des Jahres aus, für Außenstürmer Kevin Holzweiler dürfte die Saison komplett gelaufen sein, nachdem am Dienstag ein Kreuzbandriss diagnostiziert wurde. "Für uns gilt es nun, noch enger zusammenzurücken. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft“, reagierte Trainer Christian Neidhart vor Beginn der nächsten Englischen Woche mit Spielen in Köln, Düsseldorf sowie gegen Aachen.

Torhungrige Geißböcke

Auch mit dem Duo wäre die Partie am heutigen Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Köln II eine echte Bewährungsprobe für den Tabellenführer. Die U21 des Bundesligisten rangiert mit 21 Punkten auf Rang fünf und stellt nach dem jüngsten 6:2-Erfolg bei Rot-Weiß Ahlen die torhungrigste Truppe der Liga (29 Tore). Zudem führt Florian Dietz mit zehn Treffern die Torschützenliste der Regionalliga West an.

Nur ungern werden sich die Essener an das letzte Gastspiel erinnern, dass im Mai im Kölner Südstadion stattfand. Am drittletzten Spieltag der vergangenen Saison gab's dort eine 1:2-Niederlage bei den jungen Geißböcken. Diese drei Punkte fehlten am Ende zur Meisterschaft.