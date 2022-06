Seit 1972 fliegen an der Pollstraße 20 in Schönebeck die Filzbälle über das Netz, mit Erfolg: Nun feiert der Tennisclub Grün Weiß (TC GW) Schönebeck von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Augst, sein 50-jähriges Bestehen. Und für das Jubiläum hat sich der engagierte Vorstand ein buntes Programm rund um Sport und Musik einfallen lassen.

Von Andrea Becker

Auch wenn der Tennis-Boom, dank Boris und Steffi, längst der Vergangenheit angehört, diese Entwicklung kann man dem TC GW Schönebeck keineswegs attestieren. Ganz im Gegenteil, denn während zahlreiche Clubs, aufgrund von Mitgliederschwund, leider schließen mussten, so erfreut sich die Anlage an der Pollstraße größter Beliebtheit.

Zahlreiche Mitglieder aller Altersklassen frönen dort auf vier Plätzen dem Tennissport. Ein breites Angebot sorgt bei Jung und Alt für entsprechende sportliche Begeisterung. Im Fokus steht dabei die Förderung der Jugend, aber auch die älteren Mitglieder kommen nicht nur bei den Medenspielen auf ihre Kosten. Mannschaftstraining, private Verabredungen, Clubmeisterschaften oder interne Turniere sorgen für genügend Abwechselung. Und wer in den Abendstunden spielen möchte, kein Problem, eine hauseigene Flutlichtanlage ermöglicht die sportliche Betätigung, solange man will.

Dass der TC GW Schönebeck gut aufgestellt und gelassen in die sportliche Zukunft schauen kann, ist nicht zuletzt dem engagierten Vorstand, unter der Leitung von dem ersten Vorsitzenden Jörg Hardenberg, zu verdanken.

Tennis dank Flutlicht bis in die Abendstunden

Unter dem Slogan "Wer rastet, der rostet", werden in den regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzungen neue Ideen und mögliche Projekte durchgesprochen und versucht, diese mit den vorhandenen finanziellen Mitteln für die Mitglieder zu realisieren.

Gleiches gilt natürlich auch für das bunte Programm zum 50-jährigen Bestehen im August. Seit Monaten laufen dafür die Planungen auf Hochtouren. Eingeläutet werden die Feierlichkeiten bereits am Freitag, 12. August, ab 20 Uhr mit Livemusik von "Lukas Dylon" und seiner Band "Jam Connection". Und damit das Jubiläum auch stilvoll zelebriert wird, wünschen sich die Organisatoren einen Dresscode in grün-weiß. Auch für das leibliche Wohl ist an diesem Abend, dank "Onkel Hermann" mit seinen Spezialitäten, bestens gesorgt.

Am Samstag, 13. August, steht der Tennissport im Fokus. Ab 15.30 Uhr laden die Organisatoren zum traditionellen "Kuddel-Muddel-Juxturnier" für Klein und Groß. Im Anschluss geht es sportlich auf der Tanzfläche bei der Disco-Night weiter.

Der Sonntag, 14. August, startet um elf Uhr mit dem Frühkonzert mit dem Schönebecker Jugend-Blasorchester. Ab zwölf Uhr geht es mit einem Frühschoppen und zünftiger Livemusik von den "Ruhrkrainern" weiter. Der Vorstand begrüßt dabei die Gäste, benachbarte Vereine und Ehrengäste. Ein Grußwort vom Vertreter des OB und die Ehrung der Jubiliare runden das Festprogramm ab.

Karten für die Veranstaltungen gibt es unter: info@tc-gws.de