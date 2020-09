Großer Zuspruch und disziplinierte Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln

Ein abwechslungsreiches Programm für Sport- und Politikinteressierte wurde am Samstag am Stadtwaldplatz geboten. Im Rahmen der Reihe „Thomas Kufen trifft…..“ hat der Essener Oberbürgermeister in einer Talkrunde mit Jörg Sartor (Tafel Essen e.V.) und Sven-Martin Köhler (CDU Rellinghausen / Stadtwald) aktuelle Themen aus dem lokalen Geschehen diskutiert und den Bürgern Rede und Antwort gestanden.

Fans von Rot Weiß Essen sorgen für Stimmung

Parallel wurde auf den Großbildschirmen der gastgebenden CARLO Café Bar die Saisoneröffnung von Rot Weiß Essen in der Regionalliga gegen den SC Wiedenbrück gezeigt. Zahlreiche rot-weiß gekleidete Gäste haben trotz strenger Durchsetzung der Hygiene- und Abstandsvorgaben schon eine Stunde vor dem Anpfiff eine Stimmung wie an der Hafenstraße verbreitet. Die Fangesänge und das enthusiastische Mitfiebern haben gezeigt, dass Rot Weiß Essen auch in schweren Zeiten ein echtes Phänomen ist. Auch OB Kufen zeigte sich beeindruckt vom Rückhalt der treuen Anhänger.

Pokalatmosphäre beim Spiel gegen Bielefeld im CARLO garantiert

Beim Spiel im DFB Pokal gegen Arminia Bielefeld am 14. September wird sich das CARLO erneut in einen Treffpunkt für RWE Fans verwandeln. Aufgrund der weiterhin eingeschränkten Kapazität werden Reservierungen unter info@carloessen.de und 0201 4690498 empfohlen.

Foto: Kayhan „Carlo“ Altintas (CARLO Café Bar) und Thomas Kufen