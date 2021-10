Rot-Weiss Essen bleibt Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga West, doch die Luft wird langsam dünner. Nach dem 1:1 bei der U21 des 1. FC Köln beträgt der Vorsprung auf Wuppertal und Fortuna Köln nur noch einen Zähler. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) folgt das Nachholspiel bei Fortuna Düsseldorf II.



An das letzte Gastspiel bei den Geißböcken haben die Essener keine guten Erinnerungen. Am drittletzten Spieltag der vergangenen Saison hatten sie mit 1:2 verloren und dadurch letztendlich den Aufstieg verspielt. Auch diesmal begann die Partie nicht gerade vielversprechend. Bereits in der 5. Minute hatte Marvin Obuz die erste Möglichkeit für den FC, zielte jedoch genau auf RWE-Keeper Daniel Davari. Wenig später setzte sich Tim Lemperle, vor fünf Monaten zweifacher Torschütze, auf Außen gegen Felix Herzenbruch durch, passte dann jedoch ungenau nach Innen.

Im Gegenzug kamen die Essener erstmals gefährlich vor das Kölner Tor, doch Julian Roloff konnte den Schuss von Simon Engelmann entschärfen. Im zweiten Versuch ließ der 32-Jährige dem FC-Torwart mit einem platzierten Schuss ins lange Eck allerdings keine Chance (17.).

Das Führungstor gab den Rot-Weissen mehr Sicherheit. Köln musste sich erstmal schütteln, hatte dann allerdings die große Chance zum Ausgleich. Lukas Nottbeck rutschte beim Schuss aus fünf Metern allerdings aus, sodass Daniel Davari per Fußabwehr parieren konnte (38.). Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel entschied der Unparteiische dann auf Strafstoß für RWE, nachdem Noah Katterbach gegen Simon Engelmann etwas zu robust in der Zweikampf gegangen war. "Engel" schnappte sich selbst die Kugel - und scheiterte an Julian Roloff. In der vergangenen Spielzeit hatte der Torjäger gleich dreimal vom Punkt aus nicht getroffen.

Klassisch ausgekontert

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte war geprägt von Zweikämpfen im Mittelfeld. Erst nach einer Stunde musste Daniel Davari nach einem schnellen Konter der Domstädter mal wieder eingreifen. Dann allerdings wurden die Rot-Weissen nach einem eigenen Eckball klassisch ausgekontert. Den ersten Versuch von Florian Dietz konnte Daniel Davari noch abwehren, beim Nachschuss von Jens Castrop war der RWE-Torwart machtlos (72.).

Christian Neidhart reagierte und brachte Cedric Harenbrock für Neuzugang Niklas Tarnat, doch die besseren Offensivaktionen hatten die Kölner. Es blieb jedoch beim leistungsgerechten 1:1.