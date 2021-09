Jörn Nowak zeichnet in den nächsten vier Jahren für die sportlichen Geschicke beim Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen verantwortlich. Vorstand und Aufsichtsrat haben sich mit dem 35-jährige Sportdirektor auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 30. Juni 2025 verständigt.

„Ich bin sehr froh, dass wir mit der langfristigen Vertragsverlängerung nun auch offiziell Fakten geschaffen haben. Die Zusammenarbeit mit Jörn Nowak hat sich eigentlich vom ersten Tag an in jeder Hinsicht als ausgesprochen positiv gezeigt. Jörn ist sehr ehrgeizig, geht zielstrebig und strategisch vor und hat in den letzten zwei Jahren bereits eine ganze Menge erfolgreich angestoßen und auch umgesetzt. Gemeinsam wollen wir mit der ersten Mannschaft natürlich den ersehnten nächsten Schritt gehen und darüber hinaus auch die positive Entwicklung im Nachwuchsbereich von RWE weiter forcieren. In unseren Verhandlungen ging es dementsprechend vor allem um inhaltliche Themen. Dabei haben wir schnell einen Konsens gefunden, dass und wie wir Rot-Weiss Essen erfolgreich weiter nach vorne bringen möchten“, sagt Vorstandschef Marcus Uhlig.

„Wir legen großen Wert auf sportliche und personelle Kontinuität und auf ein Team, das Rot-Weiss Essen lebt, weiterentwickelt und hochqualitativ arbeitet. Wir sind sehr froh, dass es uns vor zwei Jahren gelungen ist, Jörn Nowak nach Essen zu lotsen. Er hat in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass er in der Lage ist, unser Anforderungsprofil in hervorragender Weise zu erfüllen. Nicht nur die positive sportliche Entwicklung des Gesamtvereins, sondern auch die anstehenden infrastrukturellen Maßnahmen sind auf das Engagement von Jörn Nowak und seinem Team zurückzuführen. Von daher ist es folgerichtig, den Vertrag mit Jörn Nowak frühzeitig zu verlängern. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so Aufsichtsratsvorsitzender André Helf.

2019 von RWO zu RWE

Nach den Stationen Rot-Weiß Erfurt (2005 –2009), Chemnitzer FC (2009 –2010), Sportfreunde Siegen (2010 –2012) und Rot-Weiß Oberhausen (2012 –2016) musste Jörn Nowak seine aktive Laufbahn im Sommer 2016 aufgrund anhaltender Knieprobleme beenden. Im April 2017 übernahm er für gut zwei Jahre die sportliche Leitung bei RWO, bevor er im Sommer 2019 als Sportdirektor zu Rot-Weiss Essen wechselte. „Ich freue mich sehr, dass wir den eingeschlagenen Weg zusammen weitergehen werden und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren sowohl in unserem Nachwuchsleistungszentraum als auch an der Hafenstraße viele Dinge angestoßen, und ich bin davon überzeugt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Dennoch liegt noch viel Arbeit vor uns, um unsere ambitionierten Ziele zu realisieren und den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, diesen Prozess auch in den nächsten Jahren mitgestalten zu dürfen“, erklärt Nowak.