Im Frühjahr 2021 hatte sich Maria Thomé-Schmischke, Schriftführerin im CDU-Ortsverband Überruhr und sachkundige Bürgerin im Ratsausschuss für Anregungen und Beschwerden, mit Jugendlichen an der (Bike) Dirt Bahn in Überruhr-Holthausen getroffen und sich der Sorgen der engagierten Bahnnutzer angenommen. Dabei konnte sie sich davon überzeugen, dass die Jugendlichen nicht nur beeindruckend gut auf der Bahn unterwegs sind, sondern auch genaue Vorstellungen davon äußerten, wie sie gestaltet und das Drumherum gemanagt werden könnte. Eine gefundene Schubkarre wurde gestohlen, berichteten sie und „Wir bringen Schaufeln mit, um die Bahn in Schuss zu halten. Und es wäre super, wenn wir eine Bank und einen Papierkorb hätten. Ein Container mit ein paar Werkzeugen und Geräten zum Bearbeiten und reparieren der Bahn wären toll. Und wir würden es selbst managen“, so die Bahn-Biker überzeugend.

Maria Thomé-Schmischke hat sich gemeinsam mit einer Anwohnerin und einer Sportlermutter des Anliegens der Jugendlichen angenommen. Sie hat geschrieben und telefoniert und fand auch bei städtischen Stellen schnell Mitstreiter. So konnten die jungen Leute um Daniel, Jakob, Daniel, Carl, Kai und Anita noch vor Weihnachten berichten, dass die Bikebahn an der Charlottenstraße in neuem Glanz erstrahle: Das Areal wurde freigeschnitten und die Strecke ist nun von allen Seiten begeh- und befahrbar. Auch eine neue Beschilderung wurde angebracht, der nun jeder entnehmen kann, dass es sich um ein öffentliches Areal der Stadt Essen handelt und man sich auch entsprechend benehmen soll. Hoffentlich beendet dies den leider immer wieder vorgekommenen Vandalismus und die Zweckentfremdung der Strecke als Hundetoilette. „Eine tolle Sache, sowohl für den Stadtteil, als auch insbesondere für die Jugendlichen, die nun ein weiteres, attraktives Angebot haben“, freuen sich Maria Thomé-Schmischke und der Überruhrer CDU-Ortsvorsitzende und Ratsherr Thomas Ziegler.

Auch Fabian Schrumpf, örtlicher CDU-Landtagsabgeordneter und Fraktionsführer im Rat der Stadt Essen, zeigt sich begeistert von diesem Engagement in seiner Stadt. „Es ist immer schön zu sehen, wenn alle ehrenamtlichen und städtischen Stellen so gut zusammenarbeiten und am Ende ein Mehrwert geschaffen wird,“ so Schrumpf, und weiter: „Mein Dank gilt allen, die sich beteiligt haben, Eltern, Ehrenamtlichen, Politikern und städtischen Mitarbeitern, besonders jedoch den engagierten Jugendlichen, die sich gekümmert haben und ihr Anliegen an uns herangetragen haben.“