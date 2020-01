Wer macht sowas? Wie egal ist manchen unserer Mitmenschen Ihre Umwelt? Mit dem Ergebnis dieser Woche, 16 gefüllte Müllsäcke, haben die WasteWalker dieses Jahr insgesamt bereits 43 Müllsäcke voll aus der Umwelt gesammelt. Und das ist erst der erschreckend erfolgreiche Anfang.

Drei Teams waren dieses Wochenende unterwegs. Den Anfang machte am Samstag-Vormittag der WasteWalkNordviertel#03. Mit 11 Personen eine starke Truppe, die "mal eben" 10 Säcke voller Müll zusammenklaubten. Es war schon ärgerlich, dass gerade im Bereich der Universität die größten Müllmengen anfielen. Hier müssen wir mit den Studenten mal ins Gespräch kommen. Ebenfalls am Samstag war dann Nachmittags der WasteWalkFrohnhausen#10 unterwegs. Hier zeigt sich schon deutlich, dass das Engagement für die Sauberkeit im Stadtteil auch Wirkung zeigt. Es wird spürbar sauberer. Am Sonntag mittags machte sich die Gruppe vom Fachgeschäft für Stadtwandel zum WasteWalkHolsterhausen#08 auf den Weg. Mit den Kindern zählte das Team 12 Köpfe. Und die fleissigen Hände sammelten insgesamt 4 volle Müllsäcke nebst Sperrmüll.

Willst auch Du Dich beteiligen? Für dieses Jahr 2020 sind heute schon über 60 weitere WasteWalks fest geplant. Mach auch Du mit! WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Mach auch Du mit! Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!