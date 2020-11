In Kooperation mit der Funke Mediengruppe und der Einhorn-Apotheke stellt die Caritas-Tochtergesellschaft cse wieder Wunschbäume mit Wünschen von bedürftigen Senioren auf.

Immer wieder fallen den Mitarbeitern in der ambulanten und stationären Pflege im täglichen Kontakt Menschen auf, deren finanzielle Lage sehr eng ist. Diese wurden nach einem kleinen Weihnachtswunsch befragt, den sie sich selbst nicht erfüllen können. Rund 270 Wünsche, darunter größtenteils alltägliche Dinge wie Drogerieartikel, Schokolade, warme Socken, Handtücher oder Gutscheine, wurden aufgeschrieben.

Am Freitag geht es los

Diese Wünsche können am Freitag, 27. November, ab 12 Uhr von den Wunschbäumen in der Einhorn Apotheke und im Funke Medien Kiosk abgepflückt und erfüllt werden. Die Geschenke für die Essener Senioren können bis 11. Dezember abgegeben werden. Damit die Geschenke beim Wünschenden ankommen, einfach die Wunschkarte wieder am Geschenk befestigen. Die Pakete werden in der Vorweihnachtszeit persönlich durch die Mitarbeiter in der Pflege in den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen der cse verteilt. Die Idee ist, zu Weihnachten eine kleine Freude in den Alltag der Senioren zu bringen.

Spendenaktion für mehr Abwechslung im Alltag

Zudem wünschen sich viele der älteren Menschen eine Abwechslung vom Alltag. Daher gibt es neben den Wunschbäumen auch eine Spendenaktion. Ein großer Wunsch ist der Besuch von Therapietieren wie Hund oder Pony. Auch die Anschaffung von Tablets, um miteinander in Kontakt zu bleiben, oder VR-Brillen für digitale Erlebnisse sowie die Unterstützung bei der Anwendung durch geschultes Personal können für Abwechslung von der täglichen Routine sorgen.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann gerne anPax Bank eG, IBAN DE72 3706 0193 2008 5750 13

unter dem Stichwort "Senioren-Wunschbaum" spenden.