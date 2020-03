Heute ist der Tag #03 für die Familie Rüdlin. In den letzten beiden Tagen haben die Vier schon zwei Müllsäcke voll geschafft. Chapeau! Die Säcke und Zangen hat freundlicherweise Thomas Frischmuth von WasteWalkKray bereitgestellt. Vielen Dank dafür. Es ist aber noch viel zu viel Müll in den Büschen 😡. Darum wird Christian Rüdlin auch heute nochmals mit seinen beiden Kindern Emily und Phil und seiner Frau Daniela unterwegs sein. Auf das auch der dritte Müllsack noch voll wird. Und die Umwelt damit etwas sauberer wird.

Dies ist eine gute Gelegenheit, sich in Corona-Zeiten draußen zu beschäftigen. Das war ja für Emily, Phil, Daniela und Christian unter Anderem auch der initiale Antrieb. 😇 Wollt auch Ihr #alleinesammeln und wisst nicht so recht wie? Benötigt Ihr Unterstützung? Meldet Euch. Jede*r kann was beitragen. Und es lenkt auch ein wenig von den ganzen schlechten Nachrichten ab. Also… Mach auch Du mit!

WasteWalks sind mehr als nur ein Putzevent, sie sind eine besonders nachhaltige und sensibilisierende Maßnahme. Wir machen allerdings nicht sauber. Wir machen sauberer! Ein Widerspruch? Nein. Alles können wir in maximal 1 1/2 Stunden nicht schaffen. Doch wir kommen wieder. Erkundige Dich auf der Homepage von WasteWalk e.V., wo in Deiner Nähe der nächste WasteWalk stattfindet. Denn...

Machen ist wie Wollen. Nur krasser!

#alleinesammeln