Die Katholische Pflegehilfe geht in Essen mit der Ehrenamts-App Nyby an den Start. Mit Hilfe der Applikation werden in einem ersten Schritt Hilfesuchende und Ehrenamtliche in den Stadtteilen Rüttenscheid und Bredeney zusammengebracht. Im Mittelpunkt des Projektes zwischen der Katholischen Pflegehilfe und der Firma Nyby steht die Hilfe füreinander.

Die App funktioniert so: Es gibt Hilfesuchende, die eine Aufgabe zu vergeben haben und es gibt die Helfergruppe der Ehrenamtlichen, die ihre Hilfe anbietet. Die Anfragen der Senioren werden über das Pflege- und Betreuungspersonal an die Ehrenamtskoordinatorin Natasha Boron weitergeleitet, die diese in die App lädt. In verschiedenen Rubriken können Ehrenamtliche direkt auf die verfügbaren Aufgaben zugreifen und auswählen, welche sie übernehmen wollen sowie Zeitraum und Ort abstimmen.

Gruppe nach eigenen Stärken auswählen

Eine praktische Hilfeanfrage, die handwerklichen Geschicks bedarf, wird zum Beispiel von ihr in die Aufgabengruppe „praktische Leistungen“ eingeteilt. Ehrenamtliche, die ihre Stärken in genau dort sehen, können eben diese Gruppe auswählen und auf Anfragen in diesem Bereich ihre Hilfe anbieten. Passen Anfrage und Angebot zusammen, ist die Glühbirne schnell ausgetauscht, das Laub gefegt oder der Gartenzaun gestrichen.