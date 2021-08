Die Christliche Motorrad-Gruppe Königssteele, der Biker-Church Ruhr e.V., Motorradfans aus dem Weigle-Haus und der Kirchengemeinde Katernberg, die Motorradgruppe Flying Angels und ein Team der MTAS Motorrad-Staffel – sie alle sind dabei, wenn die Evangelische Kirche in Essen am kommenden Sonntag um 10 Uhr vor dem Weigle-Haus ihren 4. Motorrad-Gottesdienst feiert. Heimlicher Star dürfte aber erneut Cairn Terrier Tommy sein, der es sich trotz seiner mittlerweile 19 Jahre nicht nehmen lässt, persönlich beim Gottesdienst vorbeizuschauen. Auch für Nicht-Biker eine sehens- und erlebenswerte Feier – herzlich willkommen!

Für die Musik sorgt einmal mehr die Jordan Wells Band aus Siegen („Finest Blues & Rock in Germany“); Ehrenamtliche des Vereins Lebertransplantierte Deutschlands e.V. informieren über die Bedeutung der Organspende. Die Predigt hält Rolf Zwick, Pfarrer des Weigle-Hauses und selbst leidenschaftlicher Biker, über das Thema „Mut zum Leben – Mut zum Fahren“: Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit – Corona, Klimawandel und Hochwasser, Kriege und Bürgerkriege, Flucht und Vertreibung weltweit – soll Psalm 23 („Der Herr ist mein Hirte“) für die Sehnsucht nach Stärkung und Solidarität und die Bitte um Hoffnung und Vertrauen in Gottes gute Fügung stehen. „Christliche Biker sind keine ‚Rocker‘, sondern stehen für Rücksicht und eine sehr gelassene, ruhige Fahrweise im Straßenverkehr. Auch dazu braucht es in unserer Zeit manchmal Mut“, findet Rolf Zwick.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird auf das Vorprogramm mit zünftigem Frühstück und auf die anschließenden Ausfahrten verzichtet; ein Beisammensein mit Grillspezialitäten soll es aber ab 11 Uhr geben. „Nachdem die Inzidenzzahlen gesunken sind, konnte in anderen Städten mittlerweile der eine oder andere Motorradgottesdienst gefeiert werden“, berichtet Rolf Zwick, „Aber viele sind es bislang noch nicht gewesen – umso größer ist unsere Freude, dass es den Gottesdienst wieder geben wird.“ Auch für Nicht-Biker ist dieser Gottesdienst eine sehens- und erlebenswerte Feier! Die Organisatoren freuen sich über eine Anmeldung per Mail an die Anschrift gottesdienst(at)weigle-haus.de. Aber auch ein spontaner Besuch ist möglich - die Kontaktdaten der Teilnehmenden werden ggf. vor Ort notiert. Alle nötigen Infos stehen auf der Homepage des Kirchenkreises Essen.